Kaba e Sansone tornano disponibili: due rinforzi preziosi per il Lecce

- Il Lecce può sorridere: il centrocampista francese Kaba e l'attaccante Sansone sono di nuovo disponibili dopo lunghi periodi di assenza per infortunio. Kaba ha finalmente recuperato dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, subita nella scorsa stagione, mentre Sansone ha superato lo stiramento muscolare che lo aveva fermato lo scorso agosto.Entrambi sono rientrati in campo nell’amichevole che il Lecce ha vinto 6-1 contro il Nardò ad Acaya. Kaba, titolare dall’inizio, ha segnato uno dei gol della partita, dimostrando di essere sulla via del pieno recupero. Sansone, subentrato nel secondo tempo, ha rubato la scena con una straordinaria tripletta, mostrando una condizione fisica sorprendente e una grande determinazione.Le altre reti per i giallorossi sono state messe a segno da Jean e Pierotti, che insieme a Kaba sarà probabilmente convocato dal tecnico Luca Gotti per la sfida di domenica 20 ottobre contro la Fiorentina, valida per l’ottava giornata di Serie A. La partita si giocherà alle 15 allo stadio "Via del Mare".Nelle prossime ore, Gotti deciderà se schierare subito i due giocatori o riservarli per un ingresso a gara in corso. In ogni caso, la loro presenza è una buona notizia per il Lecce, che potrà contare su due pedine fondamentali nella corsa verso l’obiettivo salvezza.