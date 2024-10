La 129° Tappa dell'International Street Food 2024 arriva a Brindisi

BRINDISI - L’8° Edizione dell’International Street Food 2024, la manifestazione di street food più importante d’Italia, sta per arrivare a Brindisi. L’evento, organizzato da Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.), si svolgerà in Viale Regina Margherita, nella Zona Porto, da venerdì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024. Gli orari di apertura saranno: venerdì dalle 18:00 alle 24:00, e sabato e domenica dalle 12:00 alle 24:00. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Brindisi.L’International Street Food ha conquistato un pubblico sempre più vasto, con un calendario di 150 tappe che attraversano l’intera Italia fino alla fine di novembre 2024. Questa manifestazione offre un’ampia gamma di specialità culinarie, italiane e internazionali, all’insegna della qualità e della convivialità.A Brindisi, i visitatori avranno l’opportunità di gustare piatti tipici come la pasta mantecata, la porchetta di Ariccia, le bombette pugliesi, il caciocavallo impiccato, la paella, gli arrosticini, e molte altre delizie, tra cui la cucina messicana e il pulled pork. Non mancheranno anche birrifici artigianali di eccellenza provenienti da Italia, Europa e oltre.“Quest’anno siamo partiti grandiosamente, forti del successo della scorsa edizione. Il pubblico sta accorrendo numeroso e con entusiasmo per gustare le prelibatezze preparate dai nostri chef su strada, che difendono con orgoglio le loro tradizioni gastronomiche,” ha dichiarato Alfredo Orofino, soprannominato il “Re dello Street Food”. “Con i nostri eventi, vogliamo valorizzare la tipicità e le tradizioni culinarie che rappresentano una grande ricchezza per i nostri territori.”Mentre Brindisi ospiterà l’International Street Food, contemporaneamente l’evento si svolgerà anche ad Osimo dal 31 ottobre al 3 novembre. La manifestazione continuerà il suo viaggio in molte altre città italiane, tra cui Urbino, Terni, Teramo, Cosenza, e Napoli, offrendo un’esperienza gastronomica unica e variegata.Con l’International Street Food, il gusto e la tradizione si uniscono per creare un evento imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e della convivialità.