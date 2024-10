Visita ufficiale del Generale Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari, al Prefetto di Bari

BARI - Questa mattina il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha ricevuto in visita ufficiale il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari. Il Generale Rispoli era accompagnato dal Colonnello Angelo Vita, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.Durante l'incontro, caratterizzato da un clima cordiale, sono stati discussi temi rilevanti riguardanti le numerose attività che i Carabinieri Forestali svolgono sul territorio in materia di tutela ambientale e agroalimentare.Il Prefetto Russo ha espresso gratitudine al Generale Rispoli per la visita, evidenziando il prezioso contributo dei Carabinieri Forestali nella protezione dell’ambiente e nella salvaguardia del settore agroalimentare nella Città Metropolitana di Bari, grazie all’impegno del Colonnello Vita e delle sue unità.