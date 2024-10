La cantautrice pugliese Alba Modugno lancia il singolo 'Anima Satura' feat. Roberta Giallo

“Anima Satura” è la canzone-manifesto del primo EP di Alba Modugno, in featuring con Roberta Giallo, produttrice artistica del progetto, un brano che racconta il potere meraviglioso di cui disponiamo, la capacità di creare ciò che di benefico questo potere ci permette da sempre di sperimentare. “Satura” è quell’anima che, tornata a se stessa e rivelatasi grazie all’atto creativo, torna in uno stato di pienezza e grazia, come fosse scesa in un pozzo salvifico, facendo il pieno di energia vitale, custodita da ciascuno nel profondo. “E sto bene così” cantano più volte Alba e Roberta, come fosse una formula magica o un mantra da ripetere durante un rituale.

Richiamando un’atmosfera magica e un universo immaginifico, questa canzone invita a tornare, attraverso l’espressione autentica del proprio Sé, ad una sensazione di benessere unica e senza tempo, comune a tutte le civiltà e a tutte le epoche: proprio tale suggestione è resa da una melodia medievaleggiante che incontra un sound futuristico in stile anni ’80. “Anima Satura” racchiude in sé il concept dell’EP, al quale dà infatti il nome e di cui anticipa l’uscita, rivelandone già la natura poetica elettronica.

Alba Modugno: Ho scritto “Anima Satura” a Gennaio 2015, in una mezz’ora, sul letto della mia stanza doppia a Pisa, studiavo lì Spettacolo e Comunicazione, ma allora credevo si trattasse di “una canzone solo per me". Parlava di quanto scrivere, creare, mi facesse sentire bene, perciò la ritenevo troppo intima, probabilmente incomprensibile per poter essere condivisa. Mi bastava il benessere che mi aveva dato comporla. Invece ora non sto nella pelle all’idea che venga finalmente ascoltata, cantata, ballata da qualcun altro. Un “grazie” gigantesco per questo va a Roberta, che ha creduto moltissimo in questa canzone, al punto da decidere di produrla e addirittura di cantarla con me, facendomi un regalo immenso. “Anima Satura” non può che essere, ora più che mai, il mio stato d’animo.