'La parola amore esiste' e 'Sogno Americano': due rassegne cinematografiche in arrivo a Bari, Lecce, Foggia e Taranto

BARI - Parte domani, giovedì 24 ottobre, alle 20:30 in contemporanea nei Cineporti di Bari e Lecce e al cinema Cicolella di Foggia, "Cinema Addiction", un nuovo ciclo di proiezioni organizzato da Apulia Film Commission. Il programma si apre con due rassegne tematiche che esplorano grandi temi della storia del cinema: "La parola amore esiste" e "Sogno Americano".

La serata inaugurale sarà dedicata a "La parola amore esiste", una rassegna di quattro film restaurati diretti da grandi registi. Si inizia con "Le Mépris" (1963) di Jean-Luc Godard, considerato uno dei capolavori del cinema francese. Seguiranno: "La prima notte di quiete" (1972) di Valerio Zurlini (31 ottobre), "Breve film sull’amore" (1988) di Krzysztof Kieslowski (7 novembre) e "Ferro 3. La casa vuota" (2004) di Kim Ki-Duk (21 novembre).

Il secondo ciclo, "Sogno Americano", proporrà film iconici che esplorano la complessità del sogno americano. Si comincia con "MASH" (1970) di Robert Altman (28 novembre), seguito da "Re per una notte" (1982) di Martin Scorsese (5 dicembre), "Crash" (1996) di David Cronenberg (12 dicembre) e "Il Maestro giardiniere" (2022) di Paul Schrader (19 dicembre).

Entrambe le rassegne saranno riproposte anche al Cineporto di Taranto - Spazioporto in date diverse. Tutte le proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, inizieranno alle 20:30 e saranno a ingresso libero.

Un'occasione imperdibile per gli amanti del grande cinema che desiderano riscoprire classici internazionali in una veste rinnovata.