'La Pasteggiata - Dal Campo alla Tavola': un viaggio tra sapori e tradizione

BARI - Il prossimo venerdì 25 ottobre 2024, Bari ospiterà "La Pasteggiata," un evento unico organizzato dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università di Bari, per celebrare la Giornata Mondiale della Pasta. L’appuntamento si terrà nell’Aula Magna del Di.S.S.P.A. in via Amendola, dalle 10:30 alle 15:00."La Pasteggiata" offre un percorso che va dal campo alla tavola, un'occasione per degustare piatti della tradizione pugliese a base di frumento e legumi coltivati nel centro sperimentale Enrico Pantanelli. L’evento prevede un mix di sapori locali, musica folk e cultura popolare, e mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile.La mattinata inizierà con una sessione scientifica, alle 10:30, in cui si discuteranno temi legati alla ricerca agricola, alla salvaguardia della biodiversità e all'innovazione nel settore agroalimentare. Tra i relatori, la professoressa Maria De Angelis, il professor Giuseppe De Mastro, ideatore dell’evento, e il professor Gaetano Laghetti, responsabile del progetto SaveGrainCer, che mira a preservare le antiche varietà di cereali pugliesi.Alle 13:00, la seconda parte dell’evento sarà dedicata alla degustazione, con il gastronomo Renato Morisco che guiderà i partecipanti alla scoperta della pasta prodotta con grano e leguminose locali, abbinata a salse fresche di pomodoro e verdure della provincia di Foggia.L'evento nasce grazie ai progetti SaveGrainLeg e SaveGrainCer, che lavorano per valorizzare le varietà autoctone di legumi e cereali del territorio pugliese, con l’obiettivo di ridurre l’erosione genetica e promuovere una produzione agricola sostenibile."La Pasteggiata" rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della Puglia, sostenere la ricerca e contribuire alla formazione di giovani talenti: il ricavato della vendita della pasta Pantanelli sarà infatti destinato a finanziare una borsa di studio per un meritevole studente del Dipartimento di Scienze del Suolo.