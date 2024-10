Lacrime d’amore e anima popolare con il recital dell’Italian Rêverie Duo

Info 347.4567734.

BARI - Nuovo appuntamento per la quarta edizione di MusicAperta, la rassegna organizzata dall’associazione Misure Composte con la direzione artistica di Flavio Maddonni e il sostegno dell’assessorato alle Culture del Comune di Bari. Domenica 27 ottobre (ore 20), nella chiesa di San Marco, a Bari, è di scena l’Italian Rêverie Duo formato dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da suo padre, il chitarrista Luciano Pompilio. «Las làgrimas de amor y popular anime» è il titolo del recital, un concerto classico dedicato alle pagine più belle del repertorio per chitarra e voce con un omaggio alla musica classica sudamericana.Il programma è suddiviso in due periodi diversi e particolari che hanno come sentimento in comune la passione, per l’appunto, indagata attraverso composizioni di Mauro Giuliani, Laurindo Almeida, Augustìn Barrios Mangoré, Federico Garcia Lorca, Francesco Paolo Tosti e Ugo Calise. Passione trattenuta, nascosta, o comunque sofferta per via del contesto sociale, per un verso, ma anche passione sviscerale, libera e sfacciata, per un altro. Due sentimenti con la stessa matrice messi a confronto all’interno di un repertorio che esalta la terra, la natura e la vita.L’ingresso è libero.