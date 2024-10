Bari Brasil Film Fest: un weekend di cinema e cultura brasiliana al Multicinema Galleria

Un Festival unico nel Sud Italia



Organizzato dall'associazione culturale Abaporu sotto la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva, il Bari Brasil Film Fest è l’unico evento cinematografico in Italia meridionale dedicato interamente al cinema brasiliano, presentato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il festival è frutto di collaborazioni prestigiose con l’Agenda Brasil di Milano e il Festival du Cinéma Brésilien de Paris, proponendo una selezione di film che esplorano temi sociali e culturali di grande attualità.



"Levante": un film che sfida i tabù



Levante, interpretato da Ayomi Domenica Dias, narra la storia di Sofia, una giovane atleta diciassettenne costretta a confrontarsi con la difficile scelta di interrompere una gravidanza in un Brasile dove l’aborto è ancora illegale. La regista Halla ha spiegato come il film sia ispirato a storie vere, emerse da interviste con donne brasiliane che combattono per i diritti riproduttivi, spesso clandestinamente, a causa della mancanza di supporto pubblico. Con grande realismo e sensibilità, il film evidenzia non solo le difficoltà delle protagoniste, ma anche il coraggio e la solidarietà che uniscono le donne in un contesto ostile. Dopo la proiezione, la giornalista brasiliana Janaina César introdurrà il film, e l’incontro sarà seguito da un aperitivo brasiliano curato dall’associazione Origens di Ana Estrela.



Un programma ricco di incontri e temi sociali



Lunedì 28 ottobre, la regista Lillah Halla incontrerà studenti della Facoltà di Lingue e dell’Accademia del Cinema Ragazzi Enziteto per approfondire il tema dei diritti civili e del cinema sociale. In serata, alle 20.30, sarà proiettato Doutor Gama di Jeferson De, presentato dall’avvocato Enzo Augusto. Il film racconta la vita di Luiz Gama, figura fondamentale dell’abolizionismo brasiliano e primo avvocato nero del Paese.



Musica e tradizione brasiliana



Martedì 29 ottobre, l’attenzione si sposterà sulla musica con Nas ondas de Dorival Caymmi, documentario diretto da Locca Faria, dedicato al celebre compositore Dorival Caymmi. La proiezione sarà introdotta dalla direttrice artistica Vanessa Mastrocessario Silva.



Conclusione del Festival con il pluripremiato Perola



Il Bari Brasil Film Fest si chiuderà mercoledì 30 ottobre con Perola di Maurilo Benicio, adattamento del testo teatrale di Mauro Rasi, che esplora i ricordi di un figlio sulla vita della madre. Il film, premiato al Festival du Cinéma Brésilien de Paris, sarà presentato dalla direttrice artistica del festival.



Biglietti e informazioni



Il costo del biglietto è di 10 euro per le proiezioni di sabato 26 e domenica 27, con aperitivo incluso, mentre per i giorni successivi è di 5 euro. Il festival, parte del progetto “Promuovere il cinema 2024” della Regione Puglia e organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, è reso possibile grazie al contributo di Sinoglobal Investimenti, Università LUM, Octopus e Rivera Vini.



Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale www.abaporu.org.

BARI - Continua domani, domenica 27 ottobre, la sesta edizione del Bari Brasil Film Fest, che anche quest'anno porta sul grande schermo la vitalità e la complessità della cultura brasiliana al Multicinema Galleria. A partire dalle 10.30, la seconda giornata del festival sarà inaugurata dalla proiezione di Levante (Power Alley in ambito internazionale), opera della regista brasiliana Lillah Halla, presente in sala per incontrare il pubblico. Il film, che ha già riscosso grande successo in Brasile, è stato premiato in diversi prestigiosi festival, tra cui il Festival Latino-Americano di Biarritz e il Festival di Rio de Janeiro, e ha ottenuto il premio FIPRESCI alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2023.