Puglia: Emiliano promulga una nuova legge regionale sulla legalità

BARI - Oggi, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato la nuova legge regionale L.R. 26, inviata al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. Questa legge introduce importanti "Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva e di controllo", con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale.Una delle novità principali della L.R. 26 è la creazione del Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.), che sarà operativo all'interno del Servizio Ispettivo della Segreteria Generale della Presidenza. Il compito del N.I.R. sarà quello di condurre ispezioni amministrative per garantire il corretto svolgimento delle azioni delle strutture del sistema regionale, rafforzando il controllo e l'efficacia delle misure anticorruzione.Il regolamento per il funzionamento del N.I.R. sarà definito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilendo la composizione e i criteri operativi del nucleo ispettivo. In particolare, la selezione degli ispettori avverrà tramite sorteggio tra i candidati qualificati, garantendo trasparenza nel processo.Il presidente Emiliano ha sottolineato l'importanza della legge dichiarando: “Abbiamo voluto dare un segnale forte. Con questa legge ribadiamo la volontà di ascoltare tutte le forze politiche e di collaborare per prevenire fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica. I temi della legalità e della trasparenza saranno sempre in cima alla nostra agenda politica, poiché fondamentali per un'amministrazione efficiente”.