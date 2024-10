Le foto esclusive del fotografo barese Ezio Cairoli del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome

BARI – Il 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome, uno degli eventi più importanti dell'anno per la Puglia, ha visto oggi la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con entusiasmo nel Teatro Piccinni per la cerimonia inaugurale. Un momento storico per la città di Bari, immortalato dagli scatti esclusivi del fotografo barese Ezio Cairoli, che ha catturato i momenti più significativi della giornata.

Il festival ha richiamato numerosi esponenti del Governo, oltre ai presidenti delle Regioni, tutti riuniti per discutere delle sfide e delle opportunità che attendono i territori italiani. Le immagini di Cairoli offrono uno sguardo privilegiato sulla cerimonia, documentando la partecipazione istituzionale e l'importanza del dialogo tra le Regioni e le Province autonome.

L'evento, considerato uno dei più rilevanti dell'anno per la Puglia, ha evidenziato il ruolo centrale della Regione nel favorire la collaborazione interregionale e lo sviluppo sostenibile del Paese. Le foto di Ezio Cairoli offrono una testimonianza visiva del successo di questa giornata storica per Bari e per tutta l'Italia.