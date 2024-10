Monopoli Mystery Tour: Halloween da brividi il 31 ottobre 2024

MONOPOLI – Se siete in cerca di un Halloween diverso e affascinante, segnate in agenda il Monopoli Mystery Tour che si terrà il 31 ottobre 2024 alle ore 20:00. L'incontro è fissato in via San Domenico 83, dove inizierà un percorso misterioso nella suggestiva cornice notturna della città di Monopoli.

Questo tour speciale, dedicato agli appassionati di storia e misteri, vi condurrà attraverso miti e leggende della magica Puglia. Accompagnati dal Prof. Cosimo Lamanna, esperto del territorio, e da Mario Contino, noto come "Lo Scrittore Del Mistero", esplorerete le storie nascoste di castelli infestati, stregoneria e folletti dispettosi, che da secoli animano l'immaginario popolare della regione.

Con i posti in rapido esaurimento, vi invitiamo a prenotare al più presto per assicurarvi una serata ricca di brividi e scoperte. Il costo del tour è di €10,00 a partecipante, e la prenotazione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Cel.: 329 1948173

Non perdete l’occasione di vivere un Halloween indimenticabile tra storia, leggenda e mistero nella splendida Monopoli!

Organizzato da:

Prof. Cosimo Lamanna (ctg Egnatia Monopoli)

Mario Contino (Lo Scrittore Del Mistero)

Per saperne di più su Mario Contino, visitate: www.mariocontino.it.