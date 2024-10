Lecce-Fiorentina: sfida cruciale al Via del Mare, i salentini cercano riscatto

- Domani alle 15, il Lecce affronterà la Fiorentina allo Stadio "Via del Mare" per l'ottava giornata di Serie A. I salentini, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro l’Udinese al "Bluenergy Stadium", sono alla ricerca di una vittoria importante per avvicinarsi alla salvezza. Di contro, la Fiorentina, reduce dal successo per 2-1 contro il Milan, punta ai tre punti per restare in corsa per un posto in Europa League.

Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, dovrà fare a meno di Banda, Berisha e Bonifazi, fermi per infortunio. Gli esterni saranno Pierret e Ramadani, con Dorgu a centrocampo e il tandem offensivo composto da Krstovic e Rebic.

La Fiorentina, priva del tecnico Raffaele Palladino squalificato e sostituito in panchina dal vice Stefano Citterio, dovrà rinunciare a Mandragora e Pongracic, out per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Adli e Gudmundsson, con Bove trequartista e la coppia d’attacco formata da Kean e Colpani.

L’arbitro del match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma. Nell’ultimo incontro giocato a Lecce in Serie A, il 2 febbraio 2024, i salentini si imposero 3-2.