Lecce, Guilbert rientra contro l'Udinese: emergenza infortuni per Gotti

FRANCESCO LOIACONO - Il difensore francese del Lecce, Frédéric Guilbert, sarà nuovamente disponibile sabato 5 ottobre alle 15:00 contro l'Udinese alla "Dacia Arena", in occasione della settima giornata di Serie A. Guilbert ha saltato la gara contro il Milan al "Meazza" a causa di una giornata di squalifica, ricevuta per l'espulsione nel match precedente contro il Parma, dove aveva colpito con un calcio Matteo Cancellieri. Con il suo ritorno, il Lecce recupera un elemento fondamentale per la difesa, anche se la situazione della rosa rimane critica.

Il tecnico Luca Gotti si troverà infatti in piena emergenza per la trasferta a Udine. Durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, cinque giocatori chiave – Banda, Berisha, Bonifazi, Kaba e Sansone – non hanno partecipato a causa di problemi muscolari e non saranno disponibili per la partita. Questi infortuni complicano ulteriormente le scelte tattiche di Gotti, già alle prese con una squadra che dovrà lottare per ottenere punti preziosi in ottica salvezza.

Nonostante le difficoltà, i pugliesi dovranno cercare di strappare un risultato positivo in Friuli per continuare il cammino verso la permanenza in Serie A. La sfida contro l'Udinese si preannuncia delicata, ma il rientro di Guilbert potrebbe fornire al Lecce un rinforzo cruciale in difesa.