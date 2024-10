Lecce, l’8 e il 9 ottobre i “Career Days” all'Unisalento

LECCE - L’8 e il 9 ottobre si riaprono i "Career days" dell'Università del Salento, le giornate organizzate dall’Area Post laurea dell’Ufficio Career service dell’Ateneo. Gli appuntamenti hanno l’obiettivo di favorire l’incontro tra le aziende e gli enti accreditati con studenti/sse e laureati/e, dottorandi e dottorande. Sono in programma, quest’anno, presentazioni aziendali, con la partecipazione di imprese ed enti nazionali e del territorio, durante le quali verranno illustrati i programmi aziendali, comunicate le richieste di personale e raccolti i curricula di quanti saranno interessati a proporsi per un eventuale inserimento nei rispettivi organici. - L’8 e il 9 ottobre si riaprono i "Career days" dell'Università del Salento, le giornate organizzate dall’Area Post laurea dell’Ufficio Career service dell’Ateneo. Gli appuntamenti hanno l’obiettivo di favorire l’incontro tra le aziende e gli enti accreditati con studenti/sse e laureati/e, dottorandi e dottorande. Sono in programma, quest’anno, presentazioni aziendali, con la partecipazione di imprese ed enti nazionali e del territorio, durante le quali verranno illustrati i programmi aziendali, comunicate le richieste di personale e raccolti i curricula di quanti saranno interessati a proporsi per un eventuale inserimento nei rispettivi organici.





"Si tratta di un'opportunità di orientamento professionale per i nostri laureati e laureate" afferma il rettore Fabio Pollice "e rappresenta un momento significativo per rafforzare i legami con le aziende e le istituzioni partecipanti, molte delle quali sono ormai parte stabile della nostra rete di 'Partner strategici'. Inoltre, attraverso questo confronto, i partecipanti avranno l'opportunità di ottenere informazioni utili sulle trasformazioni del mercato del lavoro, permettendoci di adattare e, dove necessario, arricchire la nostra offerta formativa con nuovi percorsi o aggiornamenti dei curricula esistenti. Anche quest'anno stiamo stanziando delle risorse per promuovere tirocini post laurea, considerando che esperienze lavorative presso le imprese partner possono arricchire il curriculum dei nostri laureati e laureate e favorirne l'inserimento professionale".





"L'orientamento al lavoro e il job placement sono fra le missioni istituzionali dell'Università del Salento" dice la professoressa Claudia Sunna, delegata all’Attuazione del piano strategico e placement "L'occasione dei Career Days è da sempre un momento di apertura della comunità accademica al contesto economico-produttivo. Le giornate sono dedicate, l'8 ottobre, ai profili professionali tecnico-scientifici ed economici-giuridici e il 9 ottobre a quelli umanistico-sociali e dei beni culturali. Le imprese e gli enti accreditati, illustreranno i propri programmi aziendali comunicando le figure ricercate. Gli eventi introduttivi sono stati pensati per offrire un momento di approfondimento sui temi del benessere lavorativo e sulle dinamiche del mercato del lavoro".





Il primo appuntamento, programmato ad Ecotekne nella giornata dell’8 ottobre 2024, a partire dalle 9.00 aula H5 prevede un evento introduttivo sul tema "Equilibrio tra occupazione e benessere individuale: aspettative e ricadute sul mercato del lavoro" che vede la partecipazione della professoressa Francesca COIN, docente di Sociologia presso la SUPSI di Lugano e autrice del libro Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita e del dottor Andrea Centonze, HR Business Developer presso Openjobmetis Spa - Lecce, a testimonianza della rete "Alumni" Unisalento.





A seguire ci sarà l’incontro con le aziende/enti interessati ai profili professionali tecnico-scientifici ed economico-giuridici.





Il secondo appuntamento, che si terrà nel Chiostro degli Olivetani nel Polo urbano il 9 ottobre 2024 a partire dalle 9.30 Aula Gradonata, si avvierà con un evento sul tema "Nuovi profili professionali derivanti da interazioni tra IA e Scienze Umane e Sociali" con l'intervento del dottor Claudio TINELLI, Presidente del Distretto Produttivo dell'Informatica Pugliese e la testimonianza rete "Alumni" del dottor Stefano Santo Sabato, Founder CEO presso Fyberloom Inc. San Francisco, cui seguirà l’incontro con le aziende/enti interessati ad incontrare i profili umanistico-sociali.