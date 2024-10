Lecce, venerdì 25 ottobre la 'Notte della Moda 2024' presso il Centro Risorse 'Freccia'

LECCE - Venerdì 25 ottobre, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium Freccia della Sede Succursale dell’I.I.S. "A. De Pace" di Lecce si accenderanno i riflettori sull’edizione 2024 della "Notte della Moda". L’evento a carattere nazionale promosso dalla rete TAM, la rete nazionale di istituti tecnici e professionali che operano in vari settori della Moda, giunto alla terza edizione, vedrà protagonisti anche quest’anno i talenti e la creatività degli studenti, con un particolare riferimento alla tradizione che ha sempre reso unico il nostro territorio. - Venerdì 25 ottobre, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium Freccia della Sede Succursale dell’I.I.S. "A. De Pace" di Lecce si accenderanno i riflettori sull’edizione 2024 della "Notte della Moda". L’evento a carattere nazionale promosso dalla rete TAM, la rete nazionale di istituti tecnici e professionali che operano in vari settori della Moda, giunto alla terza edizione, vedrà protagonisti anche quest’anno i talenti e la creatività degli studenti, con un particolare riferimento alla tradizione che ha sempre reso unico il nostro territorio.





Sarà anche un’occasione importante anche per accogliere i nuovi iscritti. Una serata di cultura, moda e valorizzazione delle eccellenze, anche quelle che sono partite dai banchi di scuola e si sono pienamente realizzate, promuovendo il nostro territorio in Italia e nel mondo. È il caso di Arianna Muci, ospite della serata, che diplomatasi al De Pace, è oggi titolare del marchio di moda "Arianna Muci Couture" e di Najib Nazari, nato in Afghanistan, oggi imprenditore, titolare di una propria sartoria, ugualmente testimone di un successo ottenuto anche grazie alla formazione presso l’indirizzo Moda dell’Istituto.





Fulcro della serata sarà la sfilata degli abiti realizzati proprio dall’Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili Sartoriali e Produzioni Chimiche, ma saranno coinvolti anche gli settori dell’istituto (Servizi Culturali e dello Spettacolo, Servizi commerciali – Promozione Commerciale e Pubblicitaria e Tecnico Turistico), con la finalità di dimostrare il valore di una scuola che arricchisce la sua offerta formativa di un’esperienza unica, che potenzia trasversalmente le competenze dei suoi studenti e interagisce con il territorio in un dialogo proficuo e arricchente.





Sono invitati a partecipare all’iniziativa anche numerosi ospiti istituzionali, tra cui i rappresentanti degli ITS, oltre che studenti, docenti, genitori, stakeholders e partner nazionali, a rimarcare il profondo legame con il territorio di una scuola attiva, moderna e proiettata al futuro.