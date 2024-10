L'Esercito alla Fiera del Levante

BARI - L’Esercito, anche in occasione della 87^ Edizione della Fiera Campionaria Internazionale del Levante svoltasi a Bari dal 29 settembre al 6 ottobre, ha allestito un proprio stand occupando uno spazio espositivo di circa 2000 metri quadri, nel quale è stato rappresentato uno spaccato delle varie e articolate realtà della Forza Armata.Il tema dell’esposizione “L’Esercito e tecnologia”, ha raccontato l’evoluzione dei mezzi e materiali a partire dagli anni 20, con la realizzazione di un’area in cui sono stati esposti documenti, radio e apparecchiature utilizzati dal 1920 al 1950.Sono stati esposti alcuni documenti di interesse storico tra i quali il telegramma, in originale, scritto da Gabriele D’Annunzio a Guglielmo Marconi nel quale il “Vate” si congratulava con lo scienziato appellandolo come “Italiano tra gli Italiani”.Adiacenti all’area storica, sono stati esposti i materiali tecnologicamente più avanzati quali il quadrupede robotizzato, la “Blindo Centauro 2”, il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM 2), i Veicoli Blindati Medi (VBM) “Freccia”, gli assetti per la bonifica degli esplosivi, i terminali satellitari terrestri trasportabili, le centrali radio telefoniche che servono ad integrare tutte le risorse radio e telefoniche tra di loro e i plastici dei lavori realizzati nel ambito del progetto “Caserme Verdi”.Sono stati oltre seimila i visitatori che si sono cimentati con l’arrampicata su parete di roccia artificiale, il percorso ginnico sportivo militare e il percorso in ambiente notturno con visori a infrarossi.Lo stand dell’Esercito è stato visitato da circa duecentomila visitatori oltre a numerose Autorità che hanno espresso parole di stima e di ringraziamento per l’attività che la Forza Armata svolge quotidianamente, in Italia e all’estero.Nell’area dedicata alla comunicazione, Radio Esercito ha trasmesso in diretta streaming dalla Fiera del levante e un Info Point ha fornito informazioni circa le varie opportunità professionali offerte dall’Esercito ed in particolare sul concorso per Volontario in Ferma Iniziale (VFI) di recente introduzione.La grande esposizione, organizzata dal Comando Militare Esercito “Puglia”, è stata realizzata grazie alla partecipazione della Brigata Meccanizzata Pinerolo, della Brigata Alpina “Taurinense”, della Brigata Informazioni Tattiche, della Scuola di Cavalleria e del Comando dei Supporti Logistici e dal Comando Infrastrutture.