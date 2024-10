Benji & Fede arrivano a Molfetta

A 10 giorni dall’uscita di “REWIND”, nuovo album di Benji & Fede e primo da quando sono tornati insieme, viene svelata la tracklist : 12 brani che comprendono i due singoli già usciti “Musica animale” ed “Estate Punk” ed altri 10 inediti che segnano il nuovo corso di Benji & Fede.

Tra questi anche “Caro Amico”, il brano più autobiografico, che, presentato sui social, uscirà venerdì 18 ottobre come anticipazione dell’album.

E' in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy, è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere”, raccontano Benji & Fede.

La copertina dell’album rappresenta molti dei momenti più significativi del passato di Benji & Fede: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona; non mancano però gli indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale, con elementi riconducibili ai diversi brani che lo compongono.

Dal 25 ottobre Benji & Fede presenteranno l’album negli store delle principali città italiane:

25 ottobre @Milano – Mondadori Duomo – ore 16.00

26 ottobre @Roma – Discoteca Laziale – ore 14.30

28 ottobre@Molfetta (BA) – CC Gra Shopping Mongolfiera – ore 17.30

29 ottobre@Napoli - Mondadori Galleria Umberto – ore 16.00

30 ottobre @Nichelino (To) – i Viali di Nichelino – ore 17.30

31 ottobre @Roncadelle (BS) – CC Elnos Shopping – ore 17.00

1 novembre @Palermo- Feltrinelli Via Cavour 133 – ore 17.00

2 novembre @ Catania – CC Porte di Catania ore 17.30

5 novembre@Ancona – CC Conero – ore 17.30

6 novembre @Lucca – Sky Stone ore 14.30 e @Firenze – Caffè Letterario ore 18.00

7 novembre @Modena – CC La Rotonda ore 17.30

Benji & Fede si esibiranno il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in poco tempo.

5 album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good Vibes”) e 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro singolo “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. A maggio del 2024 hanno annunciato la loro reunion, seguita dai singoli Musica Animale ed Estate Punk che precedono l’album REWIND in uscita il 25 ottobre.