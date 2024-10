Lucera pronta a brillare con la IX edizione di “Ballando con le Stelle - Telethon”

LUCERA(FG) - Dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, che ha visto una raccolta di oltre 21mila euro, l’obiettivo del 2024 è superare questo traguardo e continuare a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, a cui ieri sera è stato dedicato un convegno con autorevoli relatori al Circolo Unione. Ad illustrare gli enormi progressi compiuti dalla medicina e il ruolo insostituibile dei volontari e dei donatori di Telethon sono stati Antonella Squeo, coordinatrice provinciale Telethon, Valentina Ragno, responsabile della gestione volontari della Fondazione Telethon, Michele Santodirocco, ematologo, e Giuseppe Merla dell’Università Federico II Napoli, responsabile del Gruppo di Ricerca dell'Irccs di San Giovanni Rotondo. Gli interventi sono stati moderati dal medico Giuseppe Lembo, presidente di Unitre Lucera, e impreziositi dagli intermezzi musicali delle violiniste Wanda Folliero e Chiara Ottaviano.

La città è dunque pronta a dimostrare ancora una volta la sua generosità grazie all’iniziativa promossa dal Centro sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, in collaborazione con numerose associazioni cittadine che hanno rinnovato il loro impegno, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.

“Sono 13 anni che, attraverso varie iniziative Lucera è in prima linea nel sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, con un coinvolgimento e un lavoro da parte di decine di persone che è straordinario e commovente. Questo e il grande cuore della gente spiegano i record di raccolta fondi che si registrano in città negli ultimi anni”, ha dichiarato Biagio Russo, referente Telethon per Lucera.

“Ballando con le stelle – Telethon” rappresenta l’evento di punta. “Per la nona edizione abbiamo preparato un cast davvero stellare – ha annunciato il maestro Raffaele Ferrante, direttore artistico del settore ballo – che, come sempre, include personaggi conosciuti, ma nei rispettivi ambiti lavorativi, che nulla hanno a che vedere con il ballo, come farmacisti, pizzaioli, veterinari, cantanti, dipendenti comunali, hair stylist, manager, titolari di attività commerciali e, per la prima volta, avremo il sindaco di un altro Comune foggiano, che apre Ballando ancora di più al territorio. Tutti loro sono affidati a ballerini professionisti che li guideranno in questi giorni per realizzare quelle esibizioni che tanto affascinano il pubblico”.

“Sarà un grande show – ha aggiunto il direttore artistico della manifestazione Carlo Ventola – ricco di sorprese e ancora più avvincente delle passate edizioni, poiché ogni anno si alza l’asticella delle performance preparate dai maestri, in una gara simbolica tra squadre (bianca, rossa e verde), ma molto sentita, che trascina gli spettatori e riempie il palazzetto di allegria e di colori”.

Anche quest’anno il cast di Stelle è vario: Antonio Beatrice (sindaco di Biccari), Francesca Catapano (brand manager), la coppia formata da Alessandra Colasanto (hair stylist) e Giangi De Masi (pizzaiolo e showman), Antonietta Corvino (maestra di karate), Agostino Di Cio (regista e artista), Daniela Di Gioia (dottoressa farmacista), Valeria Dori (medico veterinario), la coppia Veronica Delle Donne e Ludovico Testa (animatori, Magic Animation), Mafalda De Nicola (cantante e artista), Antonio Lionetti (DJ), Cira Monaco (titolare Bar Monaco), Mario Prencipe (businessman), Tiziano Pilla (dipendente comunale), Annalisa Tedeschi (professoressa) e Italia Tozzi (titolare Lounge Bar Gate5).

Di spicco anche il gruppo dei ballerini professionisti formato da: Filomena Agriesti, Giulia Biondi, Luca Biondi, Daniela Bognani, Delio Buoncristiano, Rebecca De Marco, Valeria Chiarella, Elena Ciavotta, Lidia Curcelli, Sara Erika Diurno, Raffaele Ferrante, Erminda Iliceto, Martina Laboragine, Simona Lombreglia, Salvatore Longo, Linda Rinaldi, Claudio Russo, Sofia Sena e Giacomo Siesto.

La “Stella per una notte” quest’anno sarà Maria Finizio che ballerà con Raffaele Ferrante. A condurre la serata saranno due ex stelle, Vittoria Favilla e Martina Bloise.

La novità della nona edizione è rappresentata dalla partecipazione di 21 studenti delle scuole superiori di Lucera che si esibiranno come ballerini e aiuteranno la propria squadra di Stelle a scalare la classifica. Il progetto è ideato da Raffaele Ferrante ed è coordinato dalla maestra Maria Simona Gentile.

Non mancherà il consueto ballo a tema di alcune ex Stelle, guidate dalla maestra Ester Casciano.

Sono infine confermate le coinvolgenti esibizioni delle scuole di ballo e associazioni sportive che collaborano alla manifestazione: Ballet School, Danzarte, Energy Accademia della danza, Ginnastica artistica Lucera, Ginnastica ritmica Luceria, Lucy Dance e Ritmica One Beat.

Il cartellone delle iniziative legate alla raccolta Telethon si aprirà il 30 novembre con la “Cena di beneficenza” alla Balconata, momento conviviale con Stelle, maestri e donatori, in cui sarà presentata la giuria di Ballando.