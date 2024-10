L'Università Marie Curie – Sklodowska di Lublino celebra 80 anni di storia, presenti anche il Rettore dell’Università del Salento e due suoi Delegati

L'Università Marie Curie – Sklodowska di Lublino, in Polonia, festeggia il suo 80º anniversario dal 21 al 23 ottobre 2024, un evento di grande rilievo a cui prendono parte le università europee appartenenti alla rete Athena, tra cui l'Università del Salento. La celebrazione si inserisce in un contesto internazionale e sarà un momento di riflessione sul ruolo delle università nel promuovere l'educazione superiore, la ricerca e i valori democratici in Europa.