M5S deposita mozione per incentivare la nascita di nuove figure professionali legate al turismo

I consiglieri del M5S Marco Galante (capogruppo) e Rosa Barone hanno depositato una mozione per impegnare la Giunta ad incentivare la nascita di figure professionali legate al turismo.





"I flussi turistici in Puglia - dichiara Barone - sono in costante aumento e nel 2025, con il Giubileo, sono attesi migliaia di fedeli per visitare i nostri Santuari. È indispensabile cogliere al meglio una simile opportunità, per questo nella mozione chiediamo che si attivino nel settore turistico alberghiero corsi di lingua straniera per realizzare percorsi di qualificazione professionale in linea con le richieste del mercato turistico-ricettivo. Si sta già lavorando in vista del Giubileo, per valorizzare al meglio le bellezze le peculiarità della nostra Regione. La formazione di nuove figure professionali rappresenterebbe un ulteriore tassello per creare nuovi posti di lavoro e competenze che resterebbero nel tempo. Auspico che la mozione venga calendarizzata il prima possibile, così da poter iniziare con i corsi già entro la fine di quest’anno".