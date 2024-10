Torna Trani in corsa, un weekend di sport con l’Atletica Tommaso ASSI

TRANI - Fervono i preparativi per la due giorni di atletica tra sport e sociale che animerà la città di Trani nel prossimo fine settimana. Si parte già sabato pomeriggio alle ore 16,30, con la Junior Trani Race, corsa su strada di circa mt. 600, che vedrà protagonisti i ragazzi delle classi III, IV e V delle scuole primarie della città di Trani. Quest’anno il villaggio dell’Atletica, con partenza e arrivo delle diverse gare, sarà allocato in Piazza Marinai d’Italia nella penisola di Colonna. Un grande parcheggio sarà poi a disposizione con accesso carrabile da via Bisceglie e pedonale dal lungomare Mongelli.

Domenica 13 ottobre spazio invece alla gara con la mezza maratona TRANINCORSA 2024, organizzata dalla “A.S.D. Atletica Tommaso Assi”, con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, CONI e FIDAL.

Lo svolgimento della gara sportiva, dodicesima tappa del Corripuglia, giunta alla sua XIV edizione, che vedrà ai nastri di partenza oltre mille atleti provenienti anche da altre regioni, sarà completata anche dalla presenza, nelle retrovie, dei Free Runners, pronti per una 10 km aperta a quanti vogliano cimentarsi sul percorso cittadino della mezza maratona pur non essendo atleti agonisti o tesserati. Le iscrizioni a quest’ultima manifestazione si chiuderanno poco prima del suo inizio, e comunque fino ad esaurimento dei pettorali differenziati da quelli della gara agonistica.

Prima della partenza, prevista per le ore 9.00, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giacomo Basso e Nicola Mastronicola, due tesserati della stessa società organizzatrice, recentemente scomparsi. Alle loro famiglie sarà consegnata una targa ricordo.

Tutta la manifestazione, che si snoda lungo le pittoresche strade della città, promette di essere davvero un'esperienza coinvolgente ed indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori. Sono infatti previste diverse postazioni mobili di musica che allieteranno l’evento per tutta la sua durata.

Il percorso della mezza maratona, che quest’anno è stato leggermente modificato, toccherà alcuni dei luoghi più iconici di Trani, offrendo ai corridori viste mozzafiato sul mare Adriatico e sul famoso porto. Partenza ed arrivo sono in Piazza Marinai d’Italia da cui i partecipanti ripasseranno intorno al 10° km, così come per ben 2 volte si costeggerà la maestosa Cattedrale (tra il 7° ed il 17° km.), un gioiello dell'architettura romanica pugliese. Il solito giro di boa, lato Bisceglie, sarà posto intorno al 13° km con il finale che dal porto riporterà gli atleti verso l’agognato traguardo.

Un elemento distintivo di questa edizione della mezza maratona sarà la presenza dei Pacers Running Zen. Questi atleti esperti avranno il compito di mantenere un ritmo costante e di motivare i corridori lungo tutto il percorso. I Pacers non sono solo dei semplici "segnalatori di tempo", ma dei veri e propri compagni di viaggio che condivideranno consigli tecnici e offriranno supporto emotivo, aiutando i partecipanti a raggiungere i loro obiettivi personali.

La Mezza Maratona di Trani non è solo una competizione per atleti agonisti, ma un evento aperto a tutti gli appassionati di corsa, dai principianti ai più esperti. Da quest’anno infatti sarà possibile partecipare alla “short run” sulla distanza di 10 km aperta ai non competitivi.

Sarà un'occasione per mettersi alla prova, per superare i propri limiti e per vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Inoltre, la presenza dei Pacers Running Zen garantirà che anche i meno esperti possano affrontare la gara con serenità e sicurezza. Partecipare alla Mezza Maratona di Trani significa anche far parte di una comunità di appassionati di corsa.

Un attento sguardo al sociale caratterizzerà anche quest’anno l’appuntamento sportivo - circostanza che sta particolarmente a cuore alla famiglia Assi - con la presenza, all’interno del Villaggio allestito in Piazza Marinai d’Italia, di alcuni stand di associazioni impegnate in progetti importanti per i soggetti più deboli. La partnership con il sociale dell’A.S.D. Atletica Tommaso Assi per la “TraniinCorsa Half Marathon 2024” è con l'Associazione di Clowntherapy “Treno del Sorriso” di Trani a fianco di soci e volontari che si occupano di donare sorrisi e buonumore a bimbi, ragazzi e adulti malati presso i reparti di pediatria del Reparto oncoematologico del Policlinico di Bari, degli ospedali Umberto I di Corato e San Paolo di Modugno-Bari, e presso le Rssa Elleuno di Andria e della rete consortile “Metropolis” di Molfetta. Tanto per ribadire che in questa due giorni dedicata allo sport, al di là dell’aspetto meramente agonistico, ci sarà sempre spazio per un momento di socialità, aggregativo e ludico, ma soprattutto vettore di valori importanti come quelli solidali.

Uno speciale ringraziamento dell’organizzazione va infine a tutte le associazioni che collaborano per la buona riuscita della “TraniinCorsa Half Marathon”, alle istituzioni e alle forze dell’ordine.