Martinucci apre a Milano, l'azienda salentina arriva nella città meneghina

MILANO - Assaporare un prodotto tipico, chiudere gli occhi ed essere trasportati nella Puglia più autentica. Una terra ricca di cultura, sapori e tradizione. Questa la magia di Martinucci Laboratory, pasticceria artigianale che dei suoi dolci ha fatto un’icona del territorio.

Una storia che inizia nel 1950 e nata dall’amore di Rocco Martinucci, gelataio di strada, e Annunziata Panese, figlia di una famiglia di fornai. Tramite il susseguirsi di tre generazioni e oltre 70 anni di attività, Martinucci è riuscita a rendere i suoi golosi pasticciotti un segno di riconoscimento in Italia fino ad oltrepassare i confini nazionali, con uno presidio territoriale che conta 28 punti vendita e un sito e-commerce.

Mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 16.00, Martinucci Laboratory inaugura il nuovo Laboratory in Via Cesare Correnti 23 a Milano, segnando un importante traguardo per l’azienda dolciaria salentina.

Dopo l'apertura a Milano Merlata Bloom lo scorso anno, il brand Martinucci raddoppia oggi la sua presenza in città. Una scelta necessaria per gustare l’autenticità dei dolci artigianali salentini direttamente in centro città, riportando i fuori sede per un attimo a casa e permettendo a tutti gli amanti dell’arte della pasticceria di scoprire nuovi e golosi sapori.





Per i palati più ghiotti non manca una selezione esclusiva di torte prelibate e, con l’arrivo del Natale, il panettone artigianalea lievitazione naturale con lievito madre, dove scegliere tra dieci diverse e originali proposte, anche in abbinamento alle creme spalmabili artigianali. Creati per soddisfare le esigenze di palati attenti e raffinati. Dagli iconici pasticciotti in 9 varianti di gusti - dal tradizionale alla crema, alla variante vegana e ai gusti ricercati tra cui ricotta e pistacchio - fino ai rustici artigianali, Martinucci Laboratory offre una vasta gamma di prodotti.

L’occhio di chi entra nel concept laboratory si fermerà inoltre sull’architettura. Ogni punto vendita è infatti pensato per accogliere i clienti ed invitarli ad immergersi in un’esperienza gastronomica e sensoriale di eccellenza, rendendo ogni visita un viaggio tra sapori unici, avvolti in un’atmosfera elegante ed innovativa, dove i colori e i simboli del marchio s’incontrano e sposano la tradizione pugliese innovandola.

Martinucci è il connubio perfetto di tradizione e creatività. I suoi 70 anni di storia e le idee lungimiranti dei figli di Rocco e Annunziata hanno reso i Laboratory esclusivi e prestigiosi, grazie agli interessanti e accattivanti accostamenti gustativi, e all’attenzione posta in ogni particolare.

