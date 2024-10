Cittadella degli artisti Molfetta: il 17 ottobre la prova aperta per i laboratori teatrali per bambini

BARI - L'esperienza del teatro si apre ai più piccoli, con uno spazio di approfondimento dedicato a chi vuole muovere i primi passi sul palcoscenico. Alla Cittadella degli artisti di Molfetta parte a ottobre il laboratorio teatrale Libro teatro libero. Il teatro incontra gli albi illustrati, curato da Gianna Grimaldi per Teatri di Bari.

Un percorso di educazione al teatro e di avvicinamento alla lettura per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, che unisce al mondo della lettura quello della recitazione. Il laboratorio, a numero chiuso, si terrà tutti i giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, a partire da ottobre fino a maggio (con possibilità di seguire solo il primo modulo di tre mesi). I più piccoli potranno provare gratuitamente l’esperienza del laboratorio giovedì 17 ottobre alle ore 16.30 durante l’open day dedicato. Per prenotarsi si può contattare la Cittadella degli artisti al numero 392 1638782 o al botteghino (via Bisceglie 775, Molfetta) dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20.

“La lettura ad alta voce rappresenta un autentico e prezioso dono – spiega Gianna Grimaldi - la riproduzione giocosa di suoni e onomatopee; la percezione delle sensazioni fisiche descritte da filastrocche, poesie, e brevi racconti, un terreno sicuro in cui sperimentare emozioni e situazioni tanto da acquisire strumenti linguistici e costruire luoghi dell’immaginazione. Gli albi illustrati sono la più sorprendente finestra sul mondo immaginario, di altissima qualità artistica, e meravigliosamente pronti per essere scoperti e vissuti nella più libera delle dimensioni, quella del teatro”. Tutte le informazioni sul sito www.teatridibari.it.