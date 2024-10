Mola di Bari: il Jazz delle grandi vocalist in concerto a Palazzo Pesce

MOLA DI BARI - Venerdì 8 novembre 2024, alle ore 21:00, l’elegante cornice di Palazzo Pesce a Mola di Bari ospiterà un evento unico dedicato alle regine del jazz: Il mondo delle grandi jazz vocalist: Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. La serata vedrà come protagonisti la voce calda e avvolgente die l'accompagnamento al piano e all’organo Hammond del talentuoso

Un tributo alle leggende del Jazz

Lo spettacolo sarà un omaggio a icone indimenticabili del jazz come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae e Billie Holiday, artiste che hanno rivoluzionato l'arte del canto jazz, donando interpretazioni uniche e potenti che continuano a ispirare generazioni. Negroponte, con la sua vocalità raffinata, porterà il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozione, rievocando le atmosfere e il carisma che queste donne straordinarie hanno impresso nella storia della musica.

Un viaggio nell’eredità del Jazz

Attraverso questo concerto, gli spettatori potranno riscoprire l’eredità duratura che queste vocalist hanno lasciato nel mondo della musica, celebrando il loro contributo che ha segnato un'epoca e continua ad affascinare chiunque si avvicini al jazz. L’accompagnamento di Di Modugno, rinomato per la sua versatilità e sensibilità artistica, arricchirà l’esperienza sonora con le sonorità profonde dell’Hammond, creando un’atmosfera intima e suggestiva.

Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di jazz e per chiunque desideri lasciarsi trasportare dalla magia della musica, in una serata dedicata alle più grandi voci del jazz mondiale.