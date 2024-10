MSC Crociere ed Eataly insieme su MSC World America, una partnership che porta l'eccellenza italiana in mare

GINEVRA – La nuova MSC World America di MSC Crociere non sarà solo una meraviglia del mare, ma anche una destinazione gastronomica d’eccellenza, grazie alla straordinaria partnership con Eataly, ambasciatore globale della cucina e del vino italiano di alta qualità. La collaborazione tra MSC Crociere, compagnia con una forte tradizione italiana, ed Eataly offrirà agli ospiti un viaggio nel gusto, che celebra l’autenticità e la cultura culinaria del nostro Paese. – La nuova MSC World America di MSC Crociere non sarà solo una meraviglia del mare, ma anche una destinazione gastronomica d’eccellenza, grazie alla straordinaria partnership con Eataly, ambasciatore globale della cucina e del vino italiano di alta qualità. La collaborazione tra MSC Crociere, compagnia con una forte tradizione italiana, ed Eataly offrirà agli ospiti un viaggio nel gusto, che celebra l’autenticità e la cultura culinaria del nostro Paese.





A bordo, il ristorante Eataly offrirà un’esperienza unica: un vero e proprio omaggio all’arte della cucina italiana, con piatti preparati con ingredienti freschi e sostenibili, accuratamente selezionati tra produttori di eccellenza. Dalla pasta fresca alle prelibatezze della tradizione, ogni portata sarà un’esplosione di sapori autentici, servita in un contesto elegante che richiama l’atmosfera dei migliori ristoranti italiani.





Eataly, rinomato per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione, proporrà un menù che riflette la filosofia del "mangiare bene, vivere meglio", portando a bordo il meglio della cucina italiana, inclusi piatti ispirati alle diverse regioni, abbinati a una selezione pregiata di vini.





Il nuovo ristorante Eataly di MSC World America offrirà un menù con i principali piatti della gastronomia italiana, da quelli più amati disponibili in tutti gli shop del brand, a pietanze che si potranno gustare esclusivamente a bordo. Gli ospiti troveranno una selezione di ingredienti ineguagliabile, accuratamente selezionati da fornitori italiani, con pasta fresca preparata in loco per un viaggio culinario indimenticabile che celebra i migliori sapori d'Italia.





Non solo un ristorante, Eataly su MSC World America è una celebrazione della cultura e tradizione italiana, con una passione che va oltre il menù. Il design del ristorante incorporerà materiali caldi, toni naturali e luci soffuse, creando un'atmosfera informale ma elegante. Inoltre, la cucina a vista manterrà l'impegno di Eataly a mostrare i processi di preparazione dal vivo davanti agli occhi degli ospiti.





MSC World America, che accoglierà i suoi ospiti ad aprile 2025, trascorrerà la sua stagione inaugurale salpando da PortMiami verso le affascinanti destinazioni dei Caraibi, con itinerari che includeranno anche una tappa presso l’esclusiva Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.