Nations League: l'Italia si fa rimontare dal Belgio, 2-2 all'Olimpico

Nazionale italiana di calcio fb

ROMA - L'Italia di Luciano Spalletti spreca l'occasione di allungare in testa al Gruppo 2 di Nations League, facendosi raggiungere sul 2-2 dal Belgio allo Stadio Olimpico. Gli azzurri erano partiti fortissimo, trovando subito il vantaggio al 1' con Cambiaso, su assist di Dimarco, e raddoppiando al 24' grazie a Retegui, che ha segnato sulla respinta di un tiro dello stesso Cambiaso.L'espulsione diretta di Pellegrini al 38', però, ha cambiato l'inerzia del match. Il Belgio ne ha approfittato subito con De Cuyper, che ha accorciato le distanze al 42'. Nella ripresa, al 61', Trossard ha firmato il definitivo 2-2.Con questo pareggio, l'Italia mantiene la vetta del girone con 7 punti dopo tre partite, seguita dalla Francia con 6 e dal Belgio con 4. Israele chiude il gruppo ancora a quota zero.