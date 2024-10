Noci diventa la capitale mondiale del clarinetto dal 17 al 20 ottobre

NOCI - Nel 2005, quando cominciammo questa avventura, non avremmo mai pensato di arrivare alla XX edizione. Non sapremmo neanche dire come abbiamo fatto a superare difficoltà ed ostacoli che a volte sono sembrati insormontabili. Ad oggi, però, la più grande soddisfazione è l’aver promosso e aiutato i giovani di tutto il mondo a confrontarsi, ad incontrarsi, a stabilire nuovi contatti e a vivere esperienze capaci di segnare la crescita artistica di ciascuno. Queste le parole del M° Antonio Tinelli, (concertista di fama internazionale e docente titolare della cattedra di clarinetto al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari), ideatore e direttore artistico del Concorso Internazionale per Clarinetto "Saverio Mercadante", promosso e organizzato dall’Associazione Musico Culturale Aulos in collaborazione con il Comune di Noci e, quest’anno, con il Patrocinio della Regione Puglia - Assessorato Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, politiche migratorie, legalità e antimafia sociale. Quest'anno la manifestazione raggiunge la sua ventesima edizione che dal 17 al 20 ottobre vedrà a Noci il meglio delle nuove generazioni di clarinettisti provenienti da tutto il mondo: Giappone, Polonia, Francia, Cina, Italia, Portogallo, Corea, Taiwan, Ucraina, Armenia, Germania, Venezuela, Svizzera, Colombia, Israele, Hong Kong, Russia, Spagna e Ungheria. Il concorso in questo modo, proietta nel mondo, oltre all’offerta culturale, l’immagine del clarinetto quale strumento fortemente ancorato alla longeva tradizione bandistica della Regione Puglia oltre a promuovere la figura del compositore pugliese Saverio Mercadante.Anche quest’anno siederanno nella giuria internazionale clarinettisti di fama internazionale quali: Andrew Marriner (Inghilterra, 1° clarinetto storico della London Symphony Orchestra), Christopher Nichols (USA, Professore associato dell’Università di Delaware), Sun Zhen (Cina, Docente al Conservatorio di Musica di SiChuan), Nuno Silva (Portogallo, 1° clarinetto dell’Orchestra Metropolitana di Lisbona e docente al Conservatorio Nazionale e Accademia Superiore d’Orchestra di Lisbona), Barbara Borowicze (Polonia, docente all’Accademia di Musica Penderecki di Cracovia), Marc Kerckhof (Belgio, docente al Conservatorio di Ghent) e Antonio Tinelli (Italia, docente al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari e direttore artistico del Concorso). Il concorso rappresenta un punto di riferimento per giovani musicisti, grandi maestri e per il mondo della musica classica, un'opportunità preziosa per tanti talenti emergenti di confrontarsi e crescere, ma anche un evento che grazie al grande lavoro dell’Associazione Musico Culturale Aulos presieduta da Maristella Saponari ha saputo portare prestigio alla Puglia. Il clarinetto, con il suo suono ricco di fascino, ha trovato in questo Concorso una vetrina capace di mettere in luce le qualità artistiche di chi, con impegno e passione, dedica la propria vita alla musica e a questo meraviglioso strumento valorizzando al tempo stesso la tradizione musicale del nostro territorio.In occasione del ventennale, l'organizzazione ha dato alle stampe una pubblicazione che raccoglie e racconta i risultati dei venti anni di attività del Concorso, un importante documento che testimonia il contributo dell’evento alla crescita del panorama musicale internazionale.I NUMERI DEL CONCORSOIl Concorso Internazionale di Clarinetto "Saverio Mercadante" si colloca oggi tra le manifestazioni clarinettistiche più importanti al mondo, vantando risultati inconfutabili: hanno partecipato al concorso in questi anni, clarinettisti provenienti da 53 diversi paesi (Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sud Corea, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan e Venezuela); con oltre € 120.000 di premi assegnati; oltre 110 eventi/manifestazioni organizzate nell'ambito della "Rassegna di Concerti"; oltre 60 tra soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali coinvolti a vario titolo; oltre 70 artisti di fama internazionale invitati nelle commissioni giudicatrici; oltre 800 giovani clarinettisti iscritti alla competizione internazionale; oltre 1.000.000 di visite on-line sul sito ufficiale del concorso e oltre 20.000 visualizzazioni dei video promo pubblicati su YouTube. Di rilievo le collaborazioni e interazioni con i Conservatori di Musica di tutto il mondo (Milano, Mosca, Parigi, Lisbona, Praga, Londra, Tokyo, Berlino, Madrid, Los Angeles, Pechino, Monaco di Baviera, etc.) e delle organizzazioni più rappresentative del mondo musicale ed editoriale quali: ICA (International Clarinet Association, USA), ECA (European Clarinet Association), The Clarinet USA, Suonare News, Rivista Musica, Il Giornale della Musica, Radio Classica. Nel 2018 è stato realizzato un report sull'evento dal canale SKY CLASSICA HD (canale 136) che è stato mandato in onda il 9 gennaio 2019 in prima serata alla quale sono seguite 6 repliche.