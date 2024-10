Putignano si trasforma in un labirinto di terrore il 30 e 31 ottobre

PUTIGNANO - Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, la città del Carnevale si prepara a un'inedita metamorfosi, popolata da streghe, vampiri, zombie e fantasmi. Il centro storico sarà il cuore pulsante di un suggestivo itinerario a tema, che trasporterà i visitatori in un labirinto di atmosfere tenebrose e misteriose.L’evento, arricchito da installazioni in cartapesta e addobbi creati con materiali di recupero, si snoderà tra i vicoli, offrendo un’esperienza unica e accessibile a tutti. Il percorso, pensato per grandi e piccoli, riserverà particolare attenzione ai bambini, con spazi dedicati all’interno del borgo antico. Qui, i più piccoli potranno immergersi in attività ludiche e didattiche, in uno scenario adatto a loro. All’esterno del centro storico, invece, saranno allestite vere e proprie isole di intrattenimento sfrenato per coinvolgere il pubblico in modo dinamico.Questo evento esclusivo in Puglia promette di unire divertimento e sostenibilità. Artisti, figuranti, attori e operatori gastronomici animeranno le serate, accogliendo il pubblico in un'atmosfera insolita e magica, tutta da vivere sotto il segno del risparmio energetico e del rispetto per l’ambiente.