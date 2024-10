Novoli e Altamura gemellate 'nel nome del Pane'

ALTAMURA - Si è tenuta stamane, nell’aula consiliare del Comune di Altamura, in piazza Municipio, la sottoscrizione ufficiale dell’atto di Gemellaggio tra il Comune di Novoli e quello di Altamura, città metropolitana di Bari, alla presenza di una delegazione guidata dal Sindaco di Novoli, Marco De Luca, e dell’Amministrazione Comunale del Comune ospitante, alla presenza del primo cittadino, Vitantonio Petronella, della Giunta e di tutte le componenti consiliari di maggioranza e opposizione.Il pane è l’elemento comune denominatore delle due comunità pugliesi, uno degli alimenti più ricchi di significati, di funzioni e di valenze culturali. Il Gemellaggio, però, al di là delle origini storiche ha un particolare legame con il culto e la devozione – quella dei novolesi – alla Vergine Madre e Madonna di Costantinopoli, poi venerata col nome di “Madonna del Pane” la terza domenica di luglio di ogni anno.Il Comune di Altamura, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e l'Associazione Panettieri di Altamura, ha dato così avvio ai festeggiamenti in occasione della “Giornata Mondiale del Pane” del 16 ottobre 2024.Il programma variegato di attività è patrocinato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalla Regione Puglia e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.«Quello di oggi – ha detto il sindaco, Marco De Luca – è un momento che ha non soltanto una connotazione di carattere amministrativo ma sancisce una unità di intenti e di proficua collaborazione tra i due Comuni».Una iniziativa che mira, da qui innanzi, a disegnare percorsi turistici comuni che coinvolgano le associazioni in diversi settori e alla promozione della conoscenza delle reciproche peculiarità paesaggistiche, artistiche e culturali per le rispettive comunità, creando anche un itinerario turistico, religioso e spirituale.«L'auspicio – ha aggiunto Marco De Luca – è che Novoli ed Altamura possano raggiungere obiettivi comuni a beneficio delle rispettive comunità gemellate».L’accordo non è frutto di una iniziativa estemporanea, ma ha la sua genesi in un precedente incontro a Novoli avuto luogo lo scorso 22 luglio, terza giornata di festa a devozione della Madonna del Pane e propedeutico alla firma ufficiale del gemellaggio. In tale occasione, fu il Sindaco Petronella, insieme ad una rappresentanza della sua Giunta, a far visita ai novolesi partecipando poi alla celebrazione eucaristica in Chiesa Madre presieduta dal Pastore della Diocesi, l’arcivescovo Michele Seccia.“Il Pane – si legge nell’invito formulato dal Comune di Altamura al Comune di Novoli e a firma del Sindaco Vitantonio Petronella - è l’elemento simbolico che ci accomuna. Altamura vanta il riconoscimento del Pane con il marchio DOP, una certificazione che testimonia la sua qualità. Tuttavia, è attualmente in corso l'iter per ottenere il prestigioso riconoscimento UNESCO come Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Al tempo stesso, questa Amministrazione è attenta a valorizzare il prodotto in tutte le sue componenti: culturale, produttiva, tradizionale e folkloristica.Con la Città di Novoli, abbiamo conosciuto la tradizione della Madonna del Pane e ci sembra l’occasione migliore per stringere relazioni e condivisioni con tutti voi, volte alla promozione del prodotto”.