Provincia di Barletta-Andria-Trani: Operazione "Rossoblu" dei Carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti

CANOSA DI PUGLIA - È in corso un’importante operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, denominata "ROSSOBLU", volta a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Canosa di Puglia. L'operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, due delle quali sono state condotte in carcere, mentre altre due sono state poste agli arresti domiciliari.L’attività investigativa, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, è stata svolta dai militari della Stazione di Canosa di Puglia in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Andria. Le indagini hanno preso avvio dopo una serie di esposti presentati da un comitato spontaneo di cittadini del quartiere, che segnalavano il degrado e la diffusione di attività criminali legate allo spaccio nei pressi di un circolo privato.L’operazione ha svelato l’esistenza di un gruppo ben organizzato, dedito stabilmente allo spaccio di droga al dettaglio. I Carabinieri hanno monitorato a lungo il gruppo, raccogliendo prove fondamentali che hanno portato all'azione odierna.I dettagli completi sull'operazione "ROSSOBLU" verranno comunicati in un prossimo comunicato stampa delle forze dell’ordine, che illustrerà anche le misure messe in atto per garantire la sicurezza e il ripristino della legalità nel quartiere.