Nugnes e Alpha Studio presentano "A Trani": una collezione in edizione limitata che celebra il Made in Italy

TRANI – La storica boutique di moda Nugnes e Alpha Studio, celebre marchio toscano di maglieria, hanno lanciato l’esclusiva collezione “A Trani” nella splendida cornice di Palazzo Nugnes a Trani. Un progetto che fonde eleganza e tradizione, unendo l’anima toscana di Alpha Studio con lo spirito pugliese di Nugnes. La collezione comprende una maglia e una fragranza, racchiuse in una gift box in edizione limitata che celebra la maestria artigianale italiana.

“A Trani” nasce dalla collaborazione tra Nugnes, da sempre sinonimo di stile e qualità, e Alpha Studio, rinomato per la qualità dei suoi filati pregiati e la cura meticolosa dei dettagli. La collezione si propone di valorizzare l’artigianalità e il design contemporaneo italiano, ispirandosi ai valori condivisi di qualità senza tempo e inclusività.

La gift box, disponibile in quantità limitate, include una maglia esclusiva realizzata in un delicato mix di cashmere e seta e una fragranza ideata dal maestro profumiere Sileno Cheloni. L’essenza, progettata per evocare il comfort e la leggerezza del cashmere, offre un’esperienza olfattiva ispirata alla brezza mediterranea che unisce idealmente la Toscana e la Puglia.

La boutique Nugnes ha ospitato l’evento di lancio trasformandosi in un raffinato spazio espositivo, arricchito da installazioni artistiche e dettagli sensoriali che esaltano l’incontro tra moda e arte. La serata è stata caratterizzata da un cocktail party con musica dal vivo e un DJ set, creando un’atmosfera vivace che ha attirato un numeroso pubblico di appassionati e curiosi.

“A Trani” è disponibile presso la boutique Nugnes e rappresenta un’ulteriore conferma del successo della collaborazione tra Nugnes e Alpha Studio, simboli del lusso artigianale e dell’innovazione del Made in Italy.

Per maggiori dettagli sulla collezione e le prossime iniziative, visita il sito ufficiale qui.