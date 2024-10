BARI - Ieri sera, la Polizia Locale di Bari ha condotto una massiccia operazione di contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti nel centro città, con l’impiego di 15 pattuglie. Al fianco del personale dell’Amiu Puglia, l'intervento ha portato all'elevazione di circa 20 multe per conferimento irregolare e alla denuncia di due persone sorprese a scaricare scarti di lavorazioni edili dietro i cassonetti.L'operazione ha anche coinvolto alcuni cittadini provenienti da quartieri in cui vige la raccolta porta a porta, che sono stati colti in flagrante mentre conferivano rifiuti nel Municipio 1, violando le regole locali.L’operazione, iniziata alle 19, si è protratta fino a notte inoltrata, e i controlli proseguiranno in altri quartieri per rafforzare il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e combattere il degrado urbano.