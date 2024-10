Operazione antidroga nel Murgiano: 10 arresti per spaccio e detenzione di armi

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che ha portato all’esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari per 10 persone nei comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Canosa di Puglia e Cerignola.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Andria, ha preso avvio da reati contro la persona aggravati dall’uso di armi nel territorio del Murgiano. Le investigazioni hanno rivelato un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, a una rete di acquirenti locali. Il gruppo criminale coinvolto era anche in possesso di armi da fuoco e si riforniva della droga nel territorio di Cerignola.I dettagli dell'operazione verranno forniti in una conferenza stampa prevista per oggi, alle ore 09:00, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.