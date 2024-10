Festival Viator: menti cuori e corpi lungo le vie francigene del sud

MOLFETTA - Venerdì 11 ottobre il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud arriva a Molfetta per il concerto Alternatim, i manoscritti francescani del convento degli zoccolanti (ore 20.30 Chiesa di San Bernardino, informazioni su festivalviator.it e 340 694 0282). La Vox Humana di Calixtinus e Marcel Pérès, che suonerà l'organo storico della chiesa di San Bernardino, riproporranno in esclusiva l'esecuzione del canto gregoriano utilizzato nel Convento degli Zoccolanti di Molfetta. Marcel Pérès è considerato uno degli ultimi maestri, ricercatori e cantori del XXl ed è il fondatore e direttore del CIRMA dell'Abbazia S. Pierre de Moissac.Dopo aver studiato organo e composizione al Conservatorio di Nizza, continua la sua formazione in Gran Bretagna e in Canada. Nel 1979 rientra in Europa, si specializza in musica medievale e fonda nel 1982 l'Ensemble Organum con il quale intraprende una metodica esplorazione dei repertori liturgici medievali e registra circa 50 lavori discografici. Nel 1984, presso la Fondazione Royaumont, crea il CERIMM (Centro Europeo di Ricerca sull'Interpretazione della Musica Medievale) di cui è direttore fino al 1999. Nel 2001 fonda, presso l'Abbazia di Moissac, il CIRMA (Centro Itinerante di Ricerca sulla Musica Antica). È compositore di una trentina di opere, tra cui: Mysteria Apocalypsis (2000); Contemplation – parafrasi musicale del Libro dei Morti degli antichi Egizi (2008); l'opera musicale e teatrale Ordet di Kaj Munk (2008); la Missa Ex Tempore (2015), etc. Nel 1990 riceve dalla Segreteria di Stato francese il Premio Leonardo da Vinci per le relazioni culturali internazionali. Nel 1996 viene nominato dal Ministero della cultura francese Cavaliere e nel 2013 elevato al rango di Ufficiale dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. È anche padrino della campana "Marcel", costruita nel 2012 in occasione dell'850° anniversario della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Nel 2014 è premiato dalla Fondazione Axion Estin per il suo lavoro sulle interazioni culturali tra l'Oriente bizantino e l'Occidente latino. È cittadino onorario della città di Jaroslaw in Polonia e membro corrispondente della commissione cultura della Conferenza episcopale francese.Il Festival Viator celebra la bellezza dell'andare con calma, riscoprendo un ritmo umano che solo la pratica dei cammini può restituire a una società diventata troppo frenetica. Il festival musicale dedicato ai cammini, è giunto alla sua X edizione, portando avanti l'incantevole viaggio lungo gli antichi sentieri medievali e le nuove rotte, che oggi attirano moderni camminatori desiderosi di un'esperienza autentica di viaggio esteriore e interiore.