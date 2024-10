Ospedale San Cataldo, Perrini: 'Ho vinto una scommessa che avrei voluto perdere, il primo paziente a maggio 2026'

TARANTO - "Ho vinto la scommessa, ma questa volta avrei preferito perderla. Giovedì 17 ottobre, nel corso della conferenza stampa che come gruppo regionale di Fratelli d’Italia abbiamo tenuto per fare il punto sulla Sanità, ho detto ai giornalisti presenti: scommettiamo che il primo paziente entrerà nel nuovo ospedale San Cataldo di Taranto non prima di aprile 2026? Questa mattina i tecnici che sovrintendono al procedimento, in Commissione Bilancio, sono stati anche più pessimisti spostando addirittura di un mese la vera inaugurazione a maggio 2026" si legge in una dichiarazione a margine della Commissione Bilancio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. - "Ho vinto la scommessa, ma questa volta avrei preferito perderla. Giovedì 17 ottobre, nel corso della conferenza stampa che come gruppo regionale di Fratelli d’Italia abbiamo tenuto per fare il punto sulla Sanità, ho detto ai giornalisti presenti: scommettiamo che il primo paziente entrerà nel nuovo ospedale San Cataldo di Taranto non prima di aprile 2026? Questa mattina i tecnici che sovrintendono al procedimento, in Commissione Bilancio, sono stati anche più pessimisti spostando addirittura di un mese la vera inaugurazione a maggio 2026" si legge in una dichiarazione a margine della Commissione Bilancio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.





"Fin da quando sono diventato consigliere regionale, nel 2015, ho assistito a non so quante inaugurazioni fantasma dell’ospedale… in occasione di ogni campagna elettorale il centrosinistra metteva una ‘prima pietra’ ed io ogni volta sostenevo, da addetto del settore edile, che sarebbe servito almeno un decennio per vedere l’opera realizzata e che, quindi, era un errore chiudere reparti e pronto soccorsi perché in attesa del nuovo nosocomio ci sarebbe stata una mancanza di assistenza sul territorio. E così è stato. L’ho detto tante volte, inutilmente, in questi anni nell’interesse della salute dei pugliesi. Ecco perché oggi sono dispiaciuto di aver vinto la scommessa".