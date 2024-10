Ostuni, Lubes (Fenailp): 'Vogliamo chiarimenti in merito alla progettazione del nuovo resort targato Four Seasons a Mogale e Ostuni Village sul litorale'

OSTUNI (BR) - Il Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, ha voluto scrivere, in questi giorni, una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e all'Amministrazione Comunale, per avere chiarimenti ed esprimere preoccupazioni in merito alle recenti notizie riguardanti la progettazione del nuovo resort targato Four Seasons a Mogale e Ostuni Village sul litorale di Ostuni. - Il Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, ha voluto scrivere, in questi giorni, una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e all'Amministrazione Comunale, per avere chiarimenti ed esprimere preoccupazioni in merito alle recenti notizie riguardanti la progettazione del nuovo resort targato Four Seasons a Mogale e Ostuni Village sul litorale di Ostuni.





Lettera aperta della Fenailp provinciale di Brindisi al Sindaco di Ostuni Angelo Pomes e all'Amministrazione Comunale





La Fenailp della Provincia di Brindisi, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale, Cosimo Lubes, con la presente, desidera esprimerLe preoccupazioni e avere chiarimenti in merito alle recenti notizie riguardanti la progettazione del nuovo resort targato Four Seasons a Mogale e Ostuni Village sul litorale di Ostuni.

Le numerose segnalazioni pervenuteci e i pareri critici sollevati dall’opposizione, e in particolare dalle associazioni locali del Forum e da vari enti coinvolti, tra cui la Soprintendenza e l’ARPA, hanno portato alla luce una potenziale questione di incomprensioni che riteniamo non possono essere da Lei ignorate.

La Sua assenza dalle votazioni in Giunta ed in Consiglio Comunale, dove nell’ordine del giorno, guarda caso, c’era per l’appunto da trattare l’argomentazione di cui sopra, non appaiono sufficiente a dissipare i dubbi, le perplessità, oltre al chiacchierio continuo che da più parti emerge e dove sembra, ma ci auguriamo che sia solo pettegolezzo, che lo studio professionale della Sua famiglia sia parte attiva nella progettazione del Four Seasons a Mogale e Ostuni Village.

Desideriamo, inoltre, evidenziarLe che nelle zone interessate al progetto, sia stato già previsto l'accesso limitato di auto e moto e dei parcheggi praticamente introvabili in alcune aree, quasi a voler iniziare a far abituare i cittadini e dal passaggio previsti mezzi auto e moto.

Se ciò avvenisse, sa bene che questa esposizione, penalizzerebbe fortemente non solo i cittadini di Ostuni, ma, anche tutti i turisti che alloggiano a vario titolo nella nostra città, oltre che i Comuni limitrofi che frequentano le nostre coste.

Per questo ci associamo alla richiesta dell’opposizione e del Forum della Società Civile di Ostuni nel sollecitare la massima trasparenza e una presa di posizione chiara, precisa e netta da parte Sua al riguardo del progetto che Le ricordiamo, sottrae ulteriore territorio alla costa, una delle aree più belle e frequentate dagli Ostunesi.

Riteniamo che la gestione del patrimonio storico, culturale e ambientale della nostra città debba essere sempre orientata verso uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle esigenze dei cittadini residenti, evitando di favorire interessi speculativi che possano compromettere il nostro paesaggio e il benessere della comunità. La recente tendenza al consumo di suolo agricolo e l’evidente situazione di overtourism, rappresentano una sfida che l’Amministrazione deve affrontare con serietà e responsabilità.

Pertanto, La invitiamo a chiarire la Sua posizione e ad assumersi le responsabilità del caso, affinché tutti i cittadini ed operatori economici compresi, possano avere, la certezza che le decisioni prese, siano nell’interesse collettivo e non influenzate da eventuali interessi. Riservandoci di tutelare i nostri Associati, anche in altre sedi, restiamo in attesa di Sue nuove e nel contempo Le porgiamo molti distinti saluti.