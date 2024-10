Per Carolillo esordio sul parquet dell’imbattuta Brindisi

BRINDISI - La prima di Sergio Carolillo è sul campo, forse, più difficile. Sabato 25 ottobre, sarà il Pala Zumbo di Brindisi a tenere a battesimo il ritorno del coach monopolitano sulla panchina della Manelli Monopoli: un battesimo di fuoco, visto che i brindisini guidano la classifica a punteggio pieno. Servirà un gran match, dunque, ed eliminare le scorie della sconfitta di Benevento. Nella Dinamo Brindisi milita gente di tutto rispetto, tra cui Stonkus, Calò, Di Ianni, Jovanovic e Pulli: gente in grado di fara la differenza in B Interregionale. Si gioca sabato alle 18 al Pala Zumbo. Sergio Carolillo racconta così la settimana convulsa, che ha portato al sollevamento dall’incarico per Antonio Paternoster: «Esattamente trenta minuti dopo la sconfitta di Benevento- spiega Carolillo- la società aveva deciso di sollevare Paternoster dall’incarico. È chiaro che, quando succede una cosa del genere, il fallimento non è solo dell’allenatore, ma di tutti, dalla società all’allenatore, ai giocatori. Si è cercata una soluzione per dare immediatamente una svolta a questo campionato, che non è lunghissimo- prosegue Carolillo-, tra sei partite è finito il girone d’andata. Per esperienza, non è un campionato che lascia molti margini di errore: per questo la società ha preso questa decisione».

Il coach monopolitano spiega anche come si è arrivati al suo ritorno in panchina: «Io ho accettato dopo 48 ore di riflessione. All’inizio ho rifiutato, così come nelle ultime settimane avevo detto “no” a due panchine di questo campionato, ma quando sei un uomo della società, ti rendi conto che, quando sei chiamato alle armi, a volte non puoi rispondere “no”». Carolillo spiega poi come è stato il suo approccio con la squadra: «Ho parlato più volte con i ragazzi ed ho voluto tirare una linea nella loro testa, chiedendo di azzerare tutto, tranne la parte fisica. Ho chiesto di ricominciare con un altro entusiasmo e un’altra voglia, e devo dire che le risposte sono state molto positive». Sulla partita contro Brindisi, Carolillo ammette che «sarà una partita dura, contro una compagine allenata da Antonio Cristofaro che, oltre ad essere un amico, ha fatto un gran lavoro negli ultimi tre anni.

Hanno un gruppo storico che si portano dietro da qualche stagione- prosegue coach Carolillo-, in più hanno ripreso Stonkus che, l’anno scorso, giocava con Spatti a Pavia. È una squadra che ama correre e che ama giocare molto libera di testa. È una squadra da prendere con le molle, ma noi vogliamo intraprendere un nuovo cammino mettendoci anima e corpo». Sul futuro (nel comunicato, la società parlava di affidamento momentaneo), Carolillo non va oltre le prossime due settimane: «È una decisione che prenderemo tutti insieme, ma in questo momento la testa è solo a Brindisi».





Risultati 5’ giornata

Benevento-Manelli Monopoli 83-73

Bisceglie-Bari 79-75

Termoli-Avellino 75-83

Mola-Corato 71-89

Canosa-Molfetta 90-105

Taranto-Brindisi 58-103





Classifica

Brindisi 10

Bisceglie, Avellino, Bari 8

Monopoli, Molfetta 6

Benevento, Termoli 4

Corato, Canosa, Mola 2

Taranto 0





Programma 6’ giornata

Dinamo Brindisi-Manelli Basket Monopoli sab. ore 18.00

Avellino-Bisceglie sab. ore 20.00

Molfetta-Taranto dom. ore 18.00

Corato-Benevento dom. ore 18.00

Bari-Mola dom. ore 18.00

Canosa-Termoli dom. ore 18.00