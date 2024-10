Ostuni, presentato il progetto 'Orecchiette - La pasta che vorrei': un laboratorio di inclusione sociale per ragazzi autistici

OSTUNI (BR) - È stato presentato oggi a Palazzo San Francesco 'Orecchiette - La pasta che vorrei', un laboratorio di inclusione sociale dedicato a ragazzi autistici. L'evento è stato moderato dalla giornalista Silvia Di Dio, che ha coinvolto tutti i relatori e i giovani protagonisti autistici.





Giuseppe Primicerio, presidente della Yuri Benefit Corporation, ha dichiarato: "Orecchiette - La pasta che vorrei nasce per iniziativa di un gruppo di professionisti della ristorazione, dell'agroalimentare, della salute e della scienza. Abbiamo deciso, insieme, di avviare un progetto sociale per ragazzi autistici del nostro territorio. Vogliamo creare un laboratorio terapeutico-abilitativo dove giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca, un luogo di condivisione e convivialità per apprezzare un prodotto importante della tradizione gastronomica pugliese come le orecchiette".





In collegamento telefonico da Milano, Annamaria Bernardini de Pace, presidente onoraria del progetto e presidente della 'Yuri Srl Benefit Corporation', ha sottolineato l'importanza dell'inclusione sociale e di dare l'opportunità a questi giovani ragazzi di far parte di questo meraviglioso progetto.





Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa San Bernardo, ha spiegato l'importanza del sociale e l'entusiasmo che la Cooperativa ha messo a disposizione nell'iniziativa "Le Orecchiette che Vorrei". Ha inoltre raccontato la missione che ha visto protagonista la San Bernardo in Madagascar, essendo una delle prime realtà a voler introdurre la telemedicina.





Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha ringraziato tutti i partecipanti e le istituzioni presenti, esprimendo gratitudine per aver scelto la città di Ostuni per questa importante iniziativa di inclusione sociale.





In rappresentanza dell'Asl di Brindisi, il Direttore del Distretto 2, Dott. Giuseppe De Pace, ha portato i saluti del Direttore Generale dell'Asl di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, che non è potuto essere presente per impegni istituzionali a Roma. Il Dott. De Pace ha ringraziato per il sindaco e tutti i presenti, esprimendo gratitudine a Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità, per il suo grande impegno nella connessione tra la Regione e l'Asl, e ha ringraziato l'importante supporto che danno le società come la Cooperativa San Bernardo e la Yuri Benefit Corporation, nei confronti dell'integrazione sociale di ragazzi come nel caso dello spettro autistico.





Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità della Regione Puglia, ha portato i saluti del Presidente della Regione Puglia, spiegando il suo ruolo di supporto ad iniziative che possono essere una medicina tramite l'inclusione sociale per i ragazzi con problematiche.





Soddisfatti dell'iniziativa, i partner del progetto hanno abbracciato da subito la causa. Le orecchiette dei ragazzi autistici della Città Bianca, nelle scorse settimane, sono arrivate nelle mani di Papa Francesco. Inoltre, i ragazzi del progetto sono stati invitati dal ministro per la disabilità Alessandra Locatelli al G7 per la disabilità, che si svolgerà la prossima settimana in Umbria. Questo evidenzia l'importanza dell'integrazione e del lavoro per i ragazzi autistici.





L'evento si è concluso con il video della missione umanitaria/sanitaria in Madagascar promossa dalla Cooperativa San Bernardo, patrocinata dall'Asl di Brindisi e dalla Regione Puglia, che ha emozionato tutti i presenti per la grande missione solidale.