Il Comune di Bari ripristina il servizio di refezione scolastica con Ladisa SpA

BARI - Il Comune di Bari ha ufficialmente preso atto del decreto emesso dal presidente del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) che stabilisce la continuazione del servizio di refezione scolastica, almeno fino all'udienza cautelare fissata per il 15 ottobre.

Gestione temporanea affidata a Ladisa SpA

A seguito di questo provvedimento, è stata adottata una determinazione dirigenziale che conferisce temporaneamente la gestione del servizio di refezione per le scuole incluse nel lotto 1 alla Ladisa SpA. Questa azienda era stata coinvolta in un contenzioso legato all’aggiudicazione del servizio, che il TAR aveva precedentemente annullato.

Ripresa del servizio

A partire da domani, mercoledì 9 ottobre, il servizio di refezione scolastica riprenderà, compatibilmente con la disponibilità delle scuole. Ladisa SpA avrà la responsabilità di organizzare tutte le attività necessarie per garantire la riattivazione del servizio, collaborando direttamente con gli istituti scolastici coinvolti.

Aspetti futuri

L'udienza cautelare del 15 ottobre rappresenterà un momento cruciale per chiarire le questioni legali emerse tra le aziende concorrenti. Fino a quel momento, il Comune e Ladisa SpA lavoreranno per assicurare che gli studenti possano beneficiare nuovamente del servizio di refezione, fondamentale per il loro benessere e la loro alimentazione.

Questa situazione mette in evidenza la complessità delle procedure di aggiudicazione dei servizi pubblici e l'importanza di garantire la continuità del servizio educativo e alimentare nelle scuole. La comunità attende con interesse gli sviluppi futuri di questa vicenda, auspicando una risoluzione che possa garantire stabilità e qualità per il servizio di refezione scolastica a Bari.