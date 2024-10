Parcheggi a pagamento in centro di Bari anche nei festivi e oltre le 20:00 per contrastare i parcheggiatori abusivi

BARI - Il Comune di Bari sta valutando l’introduzione dei parcheggi a pagamento anche nei giorni festivi e in orario serale, oltre le 20:00, per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. La proposta è stata annunciata dal sindaco Leccese, che ha sottolineato come la misura mirerebbe a migliorare la vivibilità e la sicurezza del centro città.“Si tratta di un problema serio che danneggia sia i residenti che le attività commerciali – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Con l’estensione dei parcheggi a pagamento, intendiamo rendere più difficile l’operato degli abusivi e garantire una maggiore sicurezza e vivibilità ai quartieri”. La decisione arriva in risposta a numerosi reclami su disagi e molestie causate dagli abusivi, una problematica che il Comune vuole affrontare in maniera strutturale.Non mancano tuttavia le polemiche: i residenti, in particolare quelli del quartiere Umbertino, temono che l’estensione della sosta a pagamento possa rendere più difficile e oneroso il parcheggio per chi vive e lavora in centro, limitando ulteriormente la possibilità di trovare posti liberi in una zona già congestionata. Alcuni cittadini esprimono preoccupazione per l’impatto sulle spese quotidiane e chiedono che si valutino alternative o agevolazioni per i residenti.Resta da vedere come il Comune di Bari deciderà di muoversi su un tema così sensibile, bilanciando la necessità di contrastare gli abusivi con il sostegno ai residenti e alle attività commerciali che rendono il centro vitale e attrattivo.