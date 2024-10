Parco Lama Balice verso il riconoscimento come Ente Parco: un futuro di tutela e sviluppo per la biodiversità di Bari e Bitonto

BARI - Si avvicina il riconoscimento ufficiale dello stato giuridico di Ente Parco per il Parco Lama Balice, un passo fondamentale per la gestione e valorizzazione di questo patrimonio naturale situato tra i comuni di Bari e Bitonto. Il percorso, discusso in un recente incontro presso l'Assessorato regionale all’Ambiente, vede coinvolti diversi rappresentanti istituzionali, tra cui l'assessora regionale Serena Triggiani, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, l'assessora comunale di Bari Elda Perlino, il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, il direttore del Parco Nicola Lavermicocca e i funzionari del Servizio Parchi della Regione Puglia.

Un progetto condiviso per la tutela e lo sviluppo sostenibile

“Finalmente, dopo anni di confronto, siamo giunti alla definizione di un percorso comune che condurrà al riconoscimento formale del Parco Lama Balice come Parco naturale regionale,” ha affermato l’assessora Triggiani, sottolineando come il progetto rappresenti un’importante opportunità per garantire un futuro di tutela e sviluppo sostenibile. "Questo risultato darà a Lama Balice un'identità definita e un accesso a tutti i diritti previsti dalla normativa sugli Enti Parco," ha aggiunto, ringraziando i partner istituzionali coinvolti nel percorso.

Un patrimonio di biodiversità con radici profonde

Il Parco Lama Balice, nato nel 2007 per iniziativa dell’amministrazione comunale di Bari e su impulso dell’assessora all’Ambiente Maria Maugeri, rappresenta un importante polmone verde e uno scrigno di biodiversità per il territorio. L’area, ricca di specie vegetali e faunistiche autoctone, non è solo un bene ambientale ma offre anche significative opportunità agricole ed educative, contribuendo al benessere della comunità e alla crescita sostenibile della zona.

Impegno istituzionale per il riconoscimento formale

Il riconoscimento del Parco come Ente Parco permetterà di implementare misure di valorizzazione e di fruizione dell’area, dotandola di una governance efficace e in grado di rispondere agli obiettivi di tutela ambientale. Francesco Paolicelli, consigliere regionale e presidente della IV Commissione consiliare, ha espresso gratitudine verso l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia per il supporto ai Comuni, che “consentirà di valorizzare e proteggere Lama Balice secondo quanto stabilito dalla legge. Questo è anche un tributo al grande lavoro svolto da Maria Maugeri per il Parco.”

Anche l’assessora Perlino del Comune di Bari ha manifestato soddisfazione per il percorso condiviso: “Il riconoscimento dello stato giuridico di Ente Parco sarà determinante per garantire una fruizione piena e una valorizzazione efficace di Lama Balice, a beneficio di tutta la comunità.”

Un impegno condiviso per l’identità del territorio

Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha dichiarato: “Questo percorso è fondamentale per preservare il carattere naturalistico e paesaggistico che definisce l’identità del nostro territorio. Un ulteriore passo avanti per proteggere l’ambiente e sostenere la nostra comunità.”

Con il riconoscimento formale, il Parco Lama Balice potrà beneficiare di una gestione più solida e di politiche di sviluppo incentrate sulla sostenibilità, assicurando la protezione di un’area preziosa per l’ecosistema locale e per le generazioni future.