Pescaria apre a Lecce giovedì 24 ottobre

LECCE — Pescaria, l'insegna specializzata in panini di mare, apre ufficialmente le porte del suo nuovo locale a Lecce il 24 ottobre, in via Matteotti n°9. Con circa 30 coperti tra interno ed esterno, Pescaria continua la sua espansione in Italia.





"Siamo entusiasti di aprire un nuovo punto vendita a Lecce e di portare i nostri amati panini di mare anche nel cuore del Salento" ha dichiarato Domingo Iudice, chairman e co-founder di Pescaria.





La qualità dei prodotti, della materia prima e dell’offerta è sempre più una priorità per Pescaria: l'azienda ha intensificato il proprio impegno verso la sostenibilità e la formazione interna. Negli ultimi mesi, sono state organizzate anche delle masterclass presiedute dallo chef executive Peppe Guida, destinate ai responsabili di cucina di tutti i punti vendita, per garantire che la qualità rimanga costante in ogni nuova apertura.





E la scelta di Peppe Guida, figura di spicco nel panorama gastronomico italiano, non è casuale: protagonista della nuova stagione della celebre serie di Netflix Chef’s Table: Noodles, Guida è l'unico chef italiano a prendere parte a questa stagione, nonché uno dei migliori interpreti della cucina italiana e, in particolare, della preparazione di piatti a base di pasta secca, elemento chiave della sua filosofia culinaria.





Commentando il suo ruolo in Pescaria, lo chef ha dichiarato: "Il percorso iniziato pochi mesi fa con Pescaria è per me un ritorno alle radici del cibo di strada, reinterpretato con la mia visione".





Il futuro di Pescaria: espansione, qualità e alta formazione





Con le imminenti aperture di Lecce e Bari (prevista nei prossimi mesi), Pescaria consolida la sua presenza nel panorama italiano, ma guarda anche oltre i confini nazionali. Parte integrante di questa espansione sarà la creazione di un hub formativo, dedicato al personale, per mantenere l'artigianalità anche in processi più strutturati. "Penso a una vera e propria cultura della formazione, che diventi parte del nostro modo di essere e lavorare in Pescaria" ha affermato Leonardo Volpicella, Amministratore Delegato di Pescaria "Qualità del prodotto, ricerca e originalità dell'offerta, agilità ed eleganza del servizio, e un equo rapporto qualità-prezzo: questi saranno i nostri punti fermi per continuare a distinguerci nel mondo dei fast-food".

Dal 24 ottobre, a Lecce sarà possibile gustare i celebri panini di Pescaria, inclusi i grandi classici come il panino con tartare di tonno (secondo panino più buono al mondo secondo la classifica della rivista Time Out) e i panini speciali del mese creati dallo chef Guida, come ad esempio il Polperone, panino speciale di agosto con polpo fritto, insalata di peperoni, fiordilatte affumicato, pesto al basilico, olive e capperi, che ha registrato un boom di vendite. Sarà inoltre disponibile in delivery e take away, per permettere a tutti di gustare le specialità di mare di Pescaria anche comodamente a casa.

Pescaria, fondata a Polignano a Mare, è diventata un punto di riferimento per gli amanti del mare grazie alla sua formula innovativa di panini di mare in stile fast casual. Con questa nuova apertura, il numero dei punti vendita operativi in tutta Italia salirà a nove, includendo Polignano, Trani, due a Milano, Bologna, Torino, Roma, Verona e ora Lecce.

Pescaria è stato il primo locale in Italia a proporre panini di mare in formula fast casual. In termini di sostenibilità, grazie a una gestione centralizzata della cucina e a una ottimizzazione strategica delle operazioni logistiche, oggi Pescaria è in grado di conoscere perfettamente il consumo di materia prima nei punti vendita: motivo per cui l’insegna ha un tasso di spreco degli alimenti inferiore al 5% ed è stata premiata dai Retail Awards di Forum Retail in qualità di Best Logistics Project e dal 2019 è il primo fast food in Italia plastic free, grazie all’uso di posate, bicchieri e cannucce in PLA, materiale derivato dal mais, biodegradabile e compostabile.

A fine 2023, l’agenzia di marketing Brainpull (già cofondatrice del progetto) è diventata interamente proprietaria di Pescaria con l’obiettivo di managerializzare il business e l’azienda. Il nuovo board è composto da Domingo Iudice, chairman e co-founder Pescaria, Claudio Matarrese, vice-presidente del CDA (entrambi cofondatori di Brainpull, azienda di consulenza e servizi marketing che ha segnato la storia del marketing enogastronomico italiano), e Leonardo Volpicella, Amministratore Delegato di Pescaria.

Peppe Guida, chef autodidatta che ha guadagnato la stella Michelin con l’Antica Osteria Nonna Rosa a Vico Equense nel 2007, ha una sua filosofia: "le mani nella terra e gli occhi verso il mare". Unendo l’alta cucina alla semplicità delle ricette tradizionali, la cucina di Guida enfatizza l’uso di ingredienti mediterranei e stagionali, promuove la riduzione dello spreco alimentare in modo naturale, senza fronzoli, è infatti un nome simbolo della "cucina di recupero". Autore di diversi libri, volto televisivo e di videolezioni di cucina seguitissime su YouTube, ha recentemente vinto il premio per la miglior comunicazione digitale del Gambero Rosso. Dei prodotti di terra e mare presenti sul territorio, dice: "non c’è scarto, tutto è materia". È l’unico chef italiano protagonista della nuova stagione della serie di Netflix, Chef's Table: Noodles.