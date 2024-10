Polignano a Mare festeggia la tradizione con San Martino AIP: vino novello, musica e sapori pugliesi

POLIGNANO A MARE - L'11 novembre, Polignano a Mare si accenderà di festa con San Martino AIP, evento che celebra la tradizione e l'enogastronomia nel cuore della città, in Piazza Aldo Moro. Dalle ore 18, la manifestazione, organizzata dall'Associazione Imprenditori Polignano a Mare (AIP), offrirà una serata di convivialità che unirà cultura, musica e sapori locali per celebrare la festività di San Martino, una ricorrenza autunnale ricca di significato.

Un evento di eccellenze locali e tradizioni culinarie

L’evento San Martino AIP nasce per valorizzare i prodotti tipici pugliesi, come pettole fritte, panzerotti, salumi, formaggi e dolci di castagne. Al centro della serata ci saranno anche i vini novelli, per brindare in compagnia con i calici alzati sotto il cielo di Polignano e il suggestivo scenario delle scogliere. L’evento è patrocinato dal Comune di Polignano a Mare e Puglia Promozione, in collaborazione con l’istituto professionale “Domenico Modugno” e sostenuto da Drestige Boutique come sponsor principale.

Intrattenimento per tutti: musica, danza e spettacoli

Le esibizioni artistiche accompagneranno la festa: il performer Lorenzo Torres incanterà i più piccoli con uno show di bolle e magia, mentre gli studenti dell'Accademia delle Muse di Ileana Pace si esibiranno in coreografie di danza che animeranno il palco. Il gruppo Cipurrid, noto anche fuori dai confini pugliesi, darà un tocco folk alla serata con il loro sound, seguito da un set di Antonio De Carlo, che chiuderà l’evento a ritmo di remix.

La presentazione ufficiale e i protagonisti dell'evento

San Martino AIP sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa martedì 5 novembre alle 10.30 nella sala della biblioteca comunale Raffaele Chiantera. A prendere la parola saranno Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare; Francesco Muciaccia, assessore al Turismo; e Francesca Tarantini, presidente di AIP, affiancati da rappresentanti dell’istituto professionale e da Leo Borracci del direttivo AIP.

Durante la serata, la presidente Tarantini e i soci AIP presenteranno i saluti insieme alle autorità locali, mentre la conduzione dell'evento è affidata alla giornalista Tina Raucci.

San Martino AIP, nella sua prima edizione, punta a consolidarsi come un appuntamento annuale per celebrare le radici culturali pugliesi attraverso la condivisione e la qualità enogastronomica, coinvolgendo l’intera comunità in un momento di gioia e riscoperta delle tradizioni.