Tripletta a Bari per Gigi D'Alessio in 'Gigi Palasport': arriva al Palaflorio un terzo appuntamento il 9 dicembre oltre ai live già annunciati il 22 e 24 novembre

ph_Angelo Orefice

BARI - Tripletta a Bari per Gigi D’Alessio con “Gigi Palasport”: il tour invernale nei più importanti Palazzetti da nord a sud d’Italia arriva al Palaflorio con un nuovo terzo appuntamento il 9 dicembre oltre ai live già annunciati del 22 e 24 novembre.I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.Dopo il grande successo del tour estivo che lo ha portato tra luglio e agosto nelle più belle località da nord a sud della Penisola, Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, certificato disco di platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall’ultimo album “Fra”, come “Una Magica Storia D’Amore” e “Io Vorrei” che hanno già conquistato il disco d’oro.Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).I nuovi concerti che si concluderanno con un’imperdibile serata il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con “Gigi for XMAS, La festa…”, arricchiscono il già fitto viaggio on stage di Gigi iniziato con il grande successo degli otto sold out di “GIGI - UNO COME TE - L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito e i 5 eventi alla Reggia di Caserta. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: il grande ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli in programma per il 2 e 3 giugno 2025, salendo a quota sette in carriera, e “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un importante appuntamento di solidarietà e musica il prossimo 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.I biglietti di GIGI PALASPORT, prodotto da GGD, Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it); RTL 102.5 è radio ufficiale di “GIGI PALASPORT”.12 novembre ROMA-Palazzo dello Sport13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport22 novembre BARI- Palaflorio24 novembre BARI – Palaflorio2 dicembre FIRENZE - Nelson Mandela Forum6 dicembre PADOVA - Kioene Arena7 dicembre TORINO - Inalpi Arena9 dicembre BARI- Palaflorio nuova data11 dicembre MILANO – Forum13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena15 dicembre EBOLI (SA)- Palasele