Promessi Sposi, Flavia De Angelis presenta “Italian cupcakes”

BARI - Venerdì 1 novembre, dalle 10, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante si terrà la seconda giornata della XXXVIII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", durante la quale saranno proposti alcuni cooking show con rinomati chef del territorio.La manifestazione, diventata punto di riferimento esclusivo per il Destination Wedding della Regione Puglia, promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, con la possibilità di poter scegliere ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione un’offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Con un incremento del 15% rispetto allo scorso, sono 270 gli espositori che proporranno prodotti e servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro.Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo e cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia.Centrali di questa seconda giornata saranno i format “LevanteCake” e “LevanteCooking”, due eventi nell’evento durante i quali si alterneranno demo live gratuite, contest a tema, corsi di formazione e show cooking a cura degli chef più rinomati di Puglia. In queste due aree interamente dedicate al wedding food e al wedding cake sarà possibile ammirare tantissime preparazioni e soprattutto gustare numerosi assaggi per permettere di scegliere il menù (e la torta) ideale.Numerosi gli appuntamenti in programma oggi. Alle 12 la cake designer romana Flavia De Angelis presenterà il suo libro “Italian cupcakes”, primo ricettario americano con tantissime ricette dolci e non solo, corredate di foto e indicazioni passo passo per ottenere il dolce perfetto anche per chi è alle prime armi. Alle 13 è in programma il cooking show offerto da Salvatore De Leo, executive chef de Le Vigne al Castello, che preparerà un tubetto al nero di Troia con crema di mandorle di Toritto e pesto alla rucola. Sempre alle 13 nell’area Levante Cake sarà realizzato dal vivo un abito da sposa in fiori edibili in wafer paper, a cura delle cake designer dell’area. Alle 15 sarà il turno di Giuseppe Boccassini, chef dei Campi Elisi Resort, che preparerà un piatto originale e simbolico, “Salviamo il pianeta”, composto da capasanta, yuzu, alghe e velo di acqua di cipolla rossa. Alle 16 sarà ai fornelli chef Roberto Panarelli (Masseria Torrepietra) che proporrà due piatti, uno salato e uno dolce, entrambi a base di zucca. Proporranno i loro lavori, alle 18, anche gli chef di Corte Bracco dei Germani, Antonio Sgarra e Camillo Rotondella, mentre la giornata di live cooking si chiuderà alle 19 con chef Giovanni Luzzi di Masseria Cariati.Per accedere al Salone Nazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.Giovedì 31 ottobre dalle 16.00 alle 21.00Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 10.00 alle 21.00