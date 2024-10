'Regala un Giocattolo': un evento benefico per i piccoli eroi del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari

TRANI - L’8 dicembre 2024, presso l’Auditorium Picchierri della Parrocchia di San Magno Vescovo e Martire a Trani, il Circolo Acli San Nicola Pellegrino organizza un evento speciale: “Regala un Giocattolo: Dona un sorriso per i piccoli e grandi eroi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari”. Un momento di solidarietà e condivisione per portare conforto ai bambini e agli adolescenti ricoverati, che ogni giorno affrontano la battaglia contro la malattia con grande forza e coraggio.

L’Obiettivo dell’Evento

L’iniziativa ha come scopo quello di regalare ai giovani pazienti un po' di leggerezza e normalità. Donare un giocattolo può trasformarsi in un momento di gioia e distrazione, alleviando per qualche attimo le difficoltà quotidiane. Oltre ai giocattoli, l’evento raccoglierà anche trucchi, parrucche, buoni Amazon, controller e giochi per Playstation, buoni spesa, carburante e altri articoli utili per i pazienti e le loro famiglie.

Come Partecipare

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, famiglie e aziende sono chiamati a contribuire con giocattoli nuovi e marchiati CE, che saranno raccolti durante la giornata dell’evento. Successivamente, i doni verranno consegnati al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, grazie alla collaborazione del personale ospedaliero, per offrire un sorriso ai piccoli guerrieri e alle loro famiglie.

Programma dell’Evento

L’evento avrà inizio alle 18:00 e offrirà un programma emozionante e coinvolgente:

Apertura e Benvenuto – ore 18:00

– ore 18:00 Canti natalizi a cura del II Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani

a cura del II Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani Interventi e Ringraziamenti – parola ai responsabili e agli sponsor

– parola ai responsabili e agli sponsor Benedizione dei Giocattoli – impartita dal Parroco Don Dino Cimadomo

– impartita dal Parroco Don Dino Cimadomo Saluti della madrina – l’attrice Manuela Arcuri

– l’attrice Manuela Arcuri Cabaret con Pino Campagna – per portare allegria a grandi e piccoli

Unisciti alla Nostra Causa

Siamo tutti invitati a contribuire a questa nobile causa. Anche un piccolo gesto può significare moltissimo per i bambini che stanno affrontando cure impegnative e difficili. Regaliamo un sorriso e facciamo sentire la nostra vicinanza a chi sta combattendo con coraggio.

Per ulteriori informazioni:

Raffaele : 347 1758337

: 347 1758337 Sabrina : 348 7524332

: 348 7524332 Email: circoloaclisannicolapellegrino@gmail.com

Partecipa anche tu e rendi speciale il Natale di chi ne ha più bisogno.