Prosegue Didacta il 18 ottobre alla Fiera del Levante: oltre 50 studenti coinvolti in iniziative educative

Gianluca Simonetta

BARI - Il 18 ottobre 2024, presso la Fiera del Levante di Bari, si terranno nuovi eventi nell'ambito di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata al mondo della scuola e della formazione. Tra le iniziative organizzate in collaborazione con l’Associazione FOS e SECOP Edizioni, spicca il coinvolgimento di oltre 50 studenti provenienti da due istituti pugliesi: il Liceo "Fermi" di Canosa e Minervino e l’IISS "Canudo-Marone-Galilei" di Gioia del Colle.Alle ore 11:30, presso la Sala Eventi E2 del padiglione della Regione Puglia, si terrà il workshop “Dalla tradizione all’innovazione tecnologica passando per la PAROLA: scuole in dialogo tra novità editoriali e progetti formativi”. Tra gli interventi previsti vi sono quelli di Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giovanna Cancellara, Dirigente dell'IISS "Canudo-Marone-Galilei", e Gerardo Totaro, Dirigente del Liceo "Fermi" di Canosa di Puglia.Gli studenti protagonisti della giornata hanno preparato brevi presentazioni in formato video-selfie, utilizzando gli hashtag #FermiTutti, #sentiteQuesta e #GioiaChiStudia, per mostrare ai visitatori come studiano e apprendono. Questi contenuti verranno mostrati durante il workshop e diffusi sui social media.Nel pomeriggio, altre iniziative animeranno lo stand SECOP Edizioni nel Padiglione 47. Alle 15:00, Sofia D'Elia, giovane attrice e studentessa del Liceo "Fermi", si esibirà in una performance di lettura del racconto "Virtus e Letizia", scritto dalla sua insegnante Nunzia Lansisera. Inoltre, verrà proiettato il video "A riveder le stelle...", realizzato dagli studenti dell’IISS "Canudo-Marone-Galilei", che offre una rilettura contemporanea dell'Inferno dantesco.Peppino Piacente, editore della SECOP, ha sottolineato l'importanza della partecipazione a Didacta: "Crediamo nella scuola come esperienza di vita, lavoriamo con le scuole su progetti che uniscono innovazione tecnologica e tradizione umanistica."Le attività sono gratuite e aperte al pubblico. Per partecipare al workshop è possibile prenotarsi tramite il sito ufficiale