Natale a Bari: albero in Piazza del Ferrarese ed eventi a tema, aperti i bandi di Amgas

BARI - L’Amgas srl ha pubblicato due avvisi per la manifestazione di interesse, finalizzati all’allestimento del tradizionale albero di Natale in Piazza del Ferrarese e all’organizzazione di attività di animazione nel periodo natalizio. L’obiettivo è promuovere il marchio aziendale e contribuire alla magica atmosfera della città durante le festività.L’assessore alle Culture, Paola Romano, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: "L’albero di Natale è ormai una tradizione per la città, e quest’anno vogliamo che diventi un punto di incontro per tutti: dalle scolaresche alle comunità straniere presenti in città".Anche il presidente di Amgas, Vanni Marzulli, ha ribadito l’impegno dell’azienda: "Ogni anno, il nostro contributo crea un’atmosfera magica e consolidiamo dei rituali che sono entrati a far parte delle tradizioni baresi: l’allestimento dell’albero, l’accensione con il sindaco e altri eventi sotto le luminarie del centro storico".L’albero, che sarà illuminato da 50mila luci a led, verrà installato entro il 5 dicembre 2024, con l'accensione ufficiale prevista per il 6 dicembre. La rimozione avverrà tra il 7 e il 15 gennaio 2025. L'azienda incaricata dovrà anche montare un palco per ospitare eventi e curare le installazioni luminose nelle vie limitrofe, tra cui piazza Mercantile e via Vallisa.Oltre all'albero, un secondo avviso riguarda l’organizzazione di spettacoli e animazioni, compresa una struttura in stile "serra inglese" per promuovere il marchio Amgas, accessibile a tutti, da posizionare sempre in Piazza del Ferrarese.Le attività coinvolgeranno giochi di luci, effetti speciali, spettacoli musicali e proiezioni artistiche sugli edifici della piazza, con l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva e interattiva unica. Saranno inoltre realizzati video e fotografie professionali per documentare gli eventi.Le imprese interessate devono presentare la loro manifestazione di interesse entro le ore 10:00 del 28 ottobre 2024 sulla piattaforma telematica dedicata.