'Medea nelle città', al via la rassegna ispirata alla storica produzione di Astràgali Teatro

ph_Marina Colucci

SAN CESARIO DI LECCE - Si tiene dal 21 al 23 ottobre 2024 “Medea nelle città”, una tre giorni, proposta da Astràgali Teatro, tra la Distilleria De Giorgi e il Museo Civico di San Cesario di Lecce, in cui si susseguiranno incontri, spettacoli teatrali e concerti che uniscono l’Italia al Montenegro.Si parte lunedì 21 ottobre, presso la Distilleria De Giorgi, alle ore 18, con l’inaugurazione della mostra “Medeja”. In esposizione le opere artistiche realizzate dagli studenti della Facoltà di Arti Visive dell’Università “Mediterranea” di Podgorica, che, per la loro creazione, hanno tratto spunto dalle scene e dalla drammaturgia dalla storica produzione teatrale di Astràgali Teatro, “Medea, Desìr”, scritta e diretta da Fabio Tolledi. L’esposizione è curata da Marija Džoganovic, preside della stessa Facoltà e docente del modulo di Illustrazione. Espongono Isidora Avramovic, Petar Đurišić, Jovana Jovanović, Marija Nuculović, Jana Tešanović, Damjan Vujošević. La mostra sarà aperta fino al 23 ottobre. La collaborazione tra la Facoltà di Arti Visive dell’Università "Mediterranea" di Podgorica e Astràgali Teatro è già attiva da qualche anno, e si articola attraverso partnership, progetti europei di cooperazione culturale e memorandum di collaborazione che hanno portato sia la compagnia teatrale ad essere ospitata in diverse occasioni in Montenegro, sia artisti, ricercatori, esperti montenegrini a Lecce, ospiti di residenze artistiche, convegni, performance, aggiungendo, così, un altro importante tassello al percorso internazionale di Astràgali Teatro. Alle ore 20.30, in scena l’omonimo spettacolo interpretato da Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele e Anna Cinzia Villani. L’opera parte dalle parole di Christa Wolf e di Adriana Cavarero, per arrivare a quelle di Hanna Arendt e Judith Butler, con scritture dense e immaginifiche annodate alla parola poetica, con l’amore, la gelosia, il rancore e il desiderio che si rincorrono nel tempo. Medea, come madre, cerca di sfuggire all’insulto della Storia che l’ha voluta per secoli fissata nell’orrore dell’infanticidio.Si prosegue martedì 22 ottobre, presso la Distilleria De Giorgi, alle ore 20.30 con “Fimmene!”, lo spettacolo di teatro e musica, nato dalla collaborazione tra Astràgali Teatro e la cantante Anna Cinzia Villani, con la regia di Fabio Tolledi. Sul palco, insieme alla stessa Villani, le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con le musiche dal vivo eseguite da Fabio Tolledi e la partecipazione dell’attore Matteo Mele.La rassegna si conclude mercoledì 23 ottobre, alle ore 18, presso il Museo Civico, con l’incontro pubblico “Donne e Arte – Focus Montenegro”, incentrato sul panorama delle donne artiste e delle performer in Montenegro e nei Balcani. Interverranno Natasa Kraljevic, Marija Dzoganovic, Dragica Anđelic, Milena Dragutinovic dell’Università “Mediterranea” di Podgorica, Ivana Cupic, direttrice del Museo di Arte Contemporanea di Podgorica. Un’ occasione importante per conoscere una parte del contesto e del dibattito artistico contemporaneo di un territorio di fondamentale importanza. Alle ore 20.30, nella Distilleria De Giorgi, previsto il concerto di Marija Bozovic, Stefan Bjeletic, Roberto Gagliardi e Mauro Tre. Un viaggio musicale nel repertorio del jazz rivisitato in chiave inedita e che unisce diverse sensibilità ed esperienze.“Medea nelle città” è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali tramite la Legge Regionale 12/2005 art. 8, in partenariato con l'Università Mediterranea di Podgorica e in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.Tutti gli appuntamenti hanno ingresso libero, si consiglia la prenotazione.Tel. 389.2105991 mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu