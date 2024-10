Prosegue in Puglia 'Cinema Addiction' con la proiezione de 'La prima notte di quiete' di Valerio Zurlini

BARI - Continua il ciclo di proiezioni “Cinema Addiction” organizzato da Apulia Film Commission, che domani, giovedì 31 ottobre, propone il secondo appuntamento della rassegna “La parola amore esiste” con la proiezione della versione restaurata del film “La prima notte di quiete” (1972) di Valerio Zurlini. Il film sarà proiettato in contemporanea alle ore 20.30 nei Cineporti di Bari (ingresso Monumentale) e Lecce e al Laltrocinema Cicolella di Foggia, con ingresso libero.

Interpretato da un cast di eccellenza, tra cui Alain Delon, Sonia Petrova, Lea Massari, Giancarlo Giannini, Salvo Randone e Alida Valli, “La prima notte di quiete” narra la storia di Daniele Dominici, un giovane professore di lettere che lavora come supplente in un liceo di Rimini. Con un passato complesso, una relazione ambigua con Monica e una passione per il gioco d'azzardo, Daniele si innamora di Vanina, una sua affascinante allieva già legata a Gerardo, un libertino locale. Il film esplora il tormento e i dilemmi esistenziali del protagonista, intrecciati a relazioni turbolente e disillusioni.

La proiezione, organizzata in collaborazione con il Comune di Foggia, si colloca all’interno del progetto di Apulia Film Commission per valorizzare il cinema d’autore attraverso opere restaurate che approfondiscono temi sociali e culturali complessi.